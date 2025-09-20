Iyana Martín, baja indefinida en el Avenida por un proceso infeccioso

El Perfumerías Avenida no podrá contar durante un tiempo indeterminado con la jugadora ovetense Iyana Martín, apartada de las canchas por un proceso infeccioso. El club lo comunicó a través de sus redes sociales, apenas dos días después de que la escolta se ausentara de la presentación de la Liga Femenina Endesa.

Un crecimiento meteórico

En solo dos años, Iyana ha pasado de ser MVP del Mundial sub-19 a asentarse en la élite del baloncesto profesional. Con el Avenida ya disputó una final de Copa, unas semifinales ligueras y también competición europea. Además, debutó con la selección española, dejando un gran nivel.

El episodio del Eurobasket

El pasado verano, cuando todo parecía encarrilado tras una brillante fase inicial en el Eurobasket, un fuerte dolor abdominal la llevó al hospital en la víspera de los cuartos de final. El diagnóstico fue colitis infecciosa, que la obligó a varios días de ingreso. Sus compañeras avanzaron hasta la final luciendo camisetas con su nombre, y el vestuario celebró con emoción su regreso justo a tiempo para vivir el partido decisivo, que terminó con sabor amargo.

El club salmantino asegura que pondrá “todos los medios necesarios” para que la recuperación de Iyana sea lo más pronta posible.