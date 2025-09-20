El Lobas Oviedo, campeón de la Copa Principado
El conjunto azul, en el que debutó la portera Raquel Álvarez, cierra la pretemporada con una holgada victoria frente al Balonmano Gijón (30-15)
n. l.
Diez años después de haberse impuesto en la primera edición, el Lobas Global Atac Oviedo se coronó ayer campeón de la Copa Principado al imponerse al Balonmano Gijón por 30-15. Las jugadoras que entrena Manolo Díaz dominaron el encuentro disputado en el Centro Deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo desde el principio e hicieron valer la diferencia de categoría: ellas juegan en División de Honor Oro, mientras que las gijonesas juegan en Plata. Con las Lobas debutó su último fichaje, la portera gijonesa Raquel Álvarez, que sustituye a Begoña Otero, lesionada gravemente en la rodilla.
El 4-3 fue el resultado más apretado que se registró. A partir de ese momento fue aumentando la ventaja ovetense, que al descanso era de 8 goles (16-8) y se elevó al final a 15.
Por el Lobas Oviedo jugaron: Aida Fernández, Jimena Merino (2), Carmen García-Calvo (5), Marta da Silva (3), Celia Rojo (2), Lisa Chiagozie (6), Camila Méndez (5) -siete inicial-, Paloma Calvo (2), Teresa Rodríguez (4), Paula Molano (1), Raquel Álvarez y Lucía Méndez.
Por su parte, el Balonmano Gijón formó con Alba Piñera, Marta Durán, Nayara Álvarez, Sandra Parapar, Lorena García (2), Inés González (2), Lucía González (1) -siete inicial-, Eva Vide (1), Alba González (4), Elisa Collado (1), Silvia Menéndez, Ana González (2), Paula Fernández, Alicia Rodríguez (1), Caren Cuanda, Adriana Menéndez (1) y Saray Solís.
Este fue el último ensayo de ambos equipos de cara a su debut liguero, fijado para la semana que viene. El conjunto carbayón recibirá en el Florida Arena al Schär Colores Zaragoza (sábado 27, 20 horas), mientras el que el Balonmano Gijón también empieza en casa contra el filial del Rocasa Gran Canaria (La Tejerona, 19.30 horas).
Suscríbete para seguir leyendo
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
- Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar