El Lobas Oviedo, campeón de la Copa Principado

Diez años después de haberse impuesto en la primera edición, el Lobas Global Atac Oviedo se coronó ayer campeón de la Copa Principado al imponerse al Balonmano Gijón por 30-15. Las jugadoras que entrena Manolo Díaz dominaron el encuentro disputado en el Centro Deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo desde el principio e hicieron valer la diferencia de categoría: ellas juegan en División de Honor Oro, mientras que las gijonesas juegan en Plata. Con las Lobas debutó su último fichaje, la portera gijonesa Raquel Álvarez, que sustituye a Begoña Otero, lesionada gravemente en la rodilla.

El 4-3 fue el resultado más apretado que se registró. A partir de ese momento fue aumentando la ventaja ovetense, que al descanso era de 8 goles (16-8) y se elevó al final a 15.

Por el Lobas Oviedo jugaron: Aida Fernández, Jimena Merino (2), Carmen García-Calvo (5), Marta da Silva (3), Celia Rojo (2), Lisa Chiagozie (6), Camila Méndez (5) -siete inicial-, Paloma Calvo (2), Teresa Rodríguez (4), Paula Molano (1), Raquel Álvarez y Lucía Méndez.

Por su parte, el Balonmano Gijón formó con Alba Piñera, Marta Durán, Nayara Álvarez, Sandra Parapar, Lorena García (2), Inés González (2), Lucía González (1) -siete inicial-, Eva Vide (1), Alba González (4), Elisa Collado (1), Silvia Menéndez, Ana González (2), Paula Fernández, Alicia Rodríguez (1), Caren Cuanda, Adriana Menéndez (1) y Saray Solís.

Este fue el último ensayo de ambos equipos de cara a su debut liguero, fijado para la semana que viene. El conjunto carbayón recibirá en el Florida Arena al Schär Colores Zaragoza (sábado 27, 20 horas), mientras el que el Balonmano Gijón también empieza en casa contra el filial del Rocasa Gran Canaria (La Tejerona, 19.30 horas).