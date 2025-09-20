El Navarro mide el potencial del Sporting Atlético

Ceares-Mosconia y Navarro-Sporting Atlético son los dos encuentros que abren hoy, a partir de las 17.00 horas, la tercera jornada de Tercera Federación. El primero se disputa en La Cruz y el segundo en Tabiella, donde los locales intentarán aprovechar el factor campo frente al filial rojiblanco.

El Sotón también entra en juego

El Lenense se estrena en la jornada a las 19.00 horas en El Sotón frente al Llanera, en un duelo con aspiraciones altas para ambos equipos.

La tercera fecha del campeonato se completa mañana domingo con seis partidos, entre los que destaca el Caudal-Colunga, señalado como el plato fuerte del día.