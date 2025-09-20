Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Acebal: "Me tranquiliza que el equipo haga lo que le pido"

Vetusta y Langreo abren hoy la jornada de Segunda Federación en casa ante el Valladolid B y el cuadro abulense, respectivamente

N. M.

Avilés

El Langreo recibe hoy en Ganzábal al Ávila (18.00 horas) con el reto de afinar su acierto ofensivo. Pablo Acebal, técnico azulgrana, reconoció que el equipo aún no ha logrado adelantarse en ningún partido de liga y que esa carencia resultó clave en la derrota contra el Marino. El gijonés se mostró, sin embargo, satisfecho con la actitud de sus jugadores y advirtió que el rival es “uno de los candidatos a estar arriba”.

Partidos para hoy y mañana

Acebal espera un encuentro “agresivo” ante un Ávila que, según su análisis, tratará de imponerse en los duelos individuales y aprovechar el balón parado.

El Oviedo Vetusta abrirá la jornada a las 17.00 horas frente al Valladolid B en El Requexón, mientras que el Lealtad cerrará el fin de semana mañana en Les Caleyes (18.00 horas) contra el Sámano, en un choque entre recién ascendidos.

El Marino, a Galicia

El Marino de Luanco se mide mañana al Ourense en tierras gallegas. Sergio Sánchez subrayó el peligro del portero Manu Virozo y del delantero Rufo, referentes del rival, y destacó que “vendrán con confianza y ganas de conseguir una victoria en casa”. Para contrarrestarlo, el técnico gozoniego apuesta por ajustar la presión y buscar transiciones rápidas.

