El análisis de Unionistas, rival al que se enfrenta hoy el Avilés: un equipo tocado y desconocido

El análisis del Unionistas, el rival al que el Avilés se enfrenta hoy desde las 20:30 horas en el estadio reina Sofía, es uno de los más complicados de la temporada. No por el desempeño del equipo, sino porque durante esta semana, a pesar de estar todavía en la jornada 4, el conjunto salmantino ha decidido dar un aire nuevo a su banquillo. Según el club, su anterior entrenador, el exfutbolista Oriol Riera, se fue traspasado a la liga croata y a mediados de esta semana Mario Simón asumió las riendas del equipo. El técnico madrileño, con una amplia experiencia en el fútbol español, lleva desde el jueves trabajando con sus nuevos jugadores y tiene por delante faena para solucionar alguno de los males del cuadro charro.

Cero goles

Si algo llama la atención del Unionistas en lo que va de temporada es que, además de ser el único equipo que no ha conseguido puntuar en este inicio de liga, aún no ha estrenado su casillero de goles a favor. No es por falta de ocasiones, porque en su último encuentro sus arietes se plantaron varias veces frente al guardameta rival, pero parecen tener un bloqueo mental de cara a puerta. Una de explicaciones que tiene esta falta alarmante de gol es la juventud de sus arietes. Álex Pachón (25) y Pere Marco (22), sus dos principales delanteros, están muy poco contrastados en Primera Federación. El primero llegó esta campaña tras anotar nueve tantos en el Bergantiños, mientras que el segundo anotó dos goles en su primera campaña como profesional, repartidos entre el Castellón y el Marbella. Por poner en contexto, en el Avilés Cueto y Santamaría metieron 13 y 12 tantos respectivamente el curso pasado.

El esquema

Todo hace indicar que Mario Simón apostará por un 4-2-3-1, su sistema predilecto a lo largo de su carrera en el mundo del fútbol. Unionistas ha jugado hasta ahora con una defensa de tres hombres. Cabe destacar que el nuevo técnico del conjunto charro fue uno de los nombres que valoró Miguel Linares, director deportivo del Avilés, para dar el relevo a Javi Rozada. Ahora necesita adaptar sus nuevas piezas a su idea, prevaleciendo un bloque medio defensivo y buscando que no pasen muchas cosas sobre el terreno de juego.

Problemas en la salida de balón

Si algo evidenció estos primeros encuentros, algo a lo que tendrá que meter mano rápidamente Mario Simón, es el grave problema que tenía el Unionistas a la hora de sacar la pelota jugada. Algo que se hacía más patente cuando los salmantinos trataban de combinar con su portero, Unai Marino, que está lejos de ser un virtuoso con el balón en los pies. Aunque sus centrales bajaban al máximo su línea para tratar de crear líneas de pase con su guardameta, en muchas ocasiones el balón acababa saliendo por línea de banda. Si el Avilés es capaz de ejecutar una buena presión, yendo a morder a la línea defensiva rival, puede hacer mucho daño al cuadro salmantino.

Urgencia por puntuar

Es algo que está en la cabeza de los futbolistas. El Unionistas es el único equipo de la categoría, teniendo en cuenta los dos grupos, que aún no ha conseguido rascar ningún punto en lo que va de campeonato. Eso genera una presión extra que puede hacer mella en los jugadores. Si los blanquiazules logran combinar varias acciones de peligro, probando al portero rival, se va a generar un runrún en la grada que puede hacer que la balanza se decante en favor de los avilesinos. No hay que olvidar que el Reina Sofía es uno de los campos que más aprieta en Primera Federación, pero eso se puede convertir en un arma de doble filo.