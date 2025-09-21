Batacazo en el Reina Sofía: el Avilés pierde ante Unionistas tras haberse puesto con dos goles de ventaja

Golpe muy duro para el Avilés. Los blanquiazules se van de vacío del Reina Sofía tras haberse puesto con dos goles de ventaja en el marcador. Los de Dani Vidal han sucumbido en una segunda parte loca, en la que no supieron como frenar los ataques de Unionistas que, arropados por su público, consiguieron darle la vuelta al marcador. Dura derrota para los avilesinos, que se hundieron en tierras salmantinas.

Para tratar de asaltar el feudo de Unionistas Dani Vidal decidió apostar por los mismos once hombres que consiguieron la victoria la pasada semana ante el filial de Osasuna, manteniendo a Adri Gómez en el centro de la zaga junto a Babin. La mayor sorpresa fue la equipación del Avilés, que recuperó la camiseta conmemorativa por el día de Asturias que utilizó hace dos campañas. Esto se debe a que la segunda casaca del club es de un gris muy claro que se parece demasiado al blanco de Unionistas. Como curiosidad, Álvaro Fernández sí que llevaba esa segunda equipación, luciendo una serigrafía diferente a la de sus compañeros.

Unionistas 3 2 Avilés 0-1, min. 50: Isi Ros. 0-2, min. 56: Isi Ros. 1-2, min. 60: De la Nava. 2-2, min. 74: Hugo de Bustos. 3-2, min. 87: Olmedo, de penalti. Alineación Unionistas Unai Marino (1);

Olmedo (1), Ramiro (1), Farru (1), Raúl Prada (1)

Juanma (2), Juanje (1);

Álvaro Gómez (1), Jota (2), Abde (2);

De la Nava (2) CAMBIOS Hugo de Bustos (2) por Abde, min. 69. Iván Moreno (s. c.) por Álvaro Gómez, min. 96 Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Guzmán Ortega (1), Adri Gómez (0), Babin (0), Campabadal (0);

Kevin Bautista (1), Gete (1);

Raúl Hernández (1), Cayarga (1), Isi Ros (2);

Santamaría (1) CAMBIOS Borja Granero (1) por Gete, min. 63. Raúl Rubio (1) por Isi Ros, min. 63. Natalio (1) por Santamaría , min. 87. Quicala (1) por Cayarga, min. 87. Osky, (1) por Campabadal, min. 87. Fernando Bueno (Comité madrileño). Amonestó al local Juanma y a los visitantes Kevin Bautista y Osky Municipal Reina Sofía

El Avilés quería morder pronto y, prueba de ello, fue que a los 33 segundos Santamaría ya tuvo la primera. Le faltó acierto en el remate, que se marchó por un lateral de la red. Tuvo otra más clara el gijonés, de esas que, al verla repetida, te arrepientes de errar. Unionistas cometió un grave error en salida de balón y la pelota cayó en los pies del delantero. Pícaro, intentó una sutil vaselina por encima del guardameta rival, pero el balón acabo saliendo por la línea de fondo.

Los blanquiazules querían dominar a través de la presión y desde los primeros instantes toso su frente de ataque se desgañitó a la hora de apretar a los jugadores salmantinos. Especial mención merece en este aspecto Isi Ros, que, como si fuese un perro de presa, lideró en muchas ocasiones ese trabajo defensivo tan importante en la idea de Dani Vidal.

Una segunda parte loca

Aunque el Avilés salió con menos intensidad de vestuarios, pronto la balanza se decantó a su favor. Trató de disparar Gete desde fuera del área y su chut, que pegó en un rival, lo acabó cazando Santamaría, que trató de rematarlo. El despeje aéreo fue para Isi Ros que, de cabeza, dirigió la pelota al palo largo, haciendo que fuese prácticamente imposible que llegase Unai Marino.

No tuvo suficiente el murciano, que se coronó en el Reina Sofía. Ni cinco minutos habían pasado del primer tanto cuando Cayarga se lanzó a presionar a uno de los zagueros de Unionistas. Su trabajo no pudo ser mejor, ya que la pelota quedó en un punto intermedio entre la defensa y el guardameta salmantino. Isi Ros, el más listo de la clase, aceleró para, antes de que llegase Marino, tocar lo justo la pelota para cambiar la trayectoria y mandarla al fondo de la red.

Acortó distancias Unionistas incluso más rápido que lo que tardó Isi Ros en anotar su doblete. De la Nava aprovechó un fenomenal pase de la muerte de Jota para, tras imponerse en el duelo a Adri Gómez, atacar el punto de penalti y tumbar a Álvaro Fernández. Quedaba media hora de encuentro y parecía que la locura se había adueñado del Reina Sofía.

El bigoleador, sustituido

Para tratar de contener la reacción salmantina, Dani Vidal echó mano al banquillo y, para sorpresa de todo el mundo, decidió sustituir a su bigoleador para dar entrada a Raúl Rubio. Al murciano no le gustó la decisión, algo que evidenció los golpes que dio a su asiento en el banquillo. El catalán, además, decidió adelantar la posición de Adri Gómez y colocar a Borja Granero junto a Babin.

Parecía que los cambios le habían sentado bien al Avilés, que tenía el encuentro controlado, pero Hugo de Bustos decidió revolucionar el final del encuentro. El salmantino se batió en duelo con Babin y consiguió sacar un disparo que repelió Álvaro Fernández. Sin embargo, el rechace volvió a caer en sus botas y esta vez el extremo no falló, colocando el empate en el marcador.

La reacción de Unionistas pasó por encima del Avilés. Los salmantinos pidieron penalti de Kevin Bautista por un empujón en el área y el colegiado, tras ir a revisarlo al VAR, decidió dar la razón a los locales. Lo tiró De la Nava, pero Álvaro Fernández consiguió atajar la pena máxima. Parecía que ya había pasado el chaparrón, pero, tras volver a acudir al monitor, el árbitro decidió que se tenía que repetir el lanzamiento, ya que el guardameta blanquiazul no tenía los dos pies encima de la línea. Olmedo, en el segundo intento, no falló.

Dura, muy dura derrota del Avilés, que tuvo en la mano tres puntos muy valiosos. Los blanquiazules no supieron frenar las embestidas salmantinas y se van del Reina Sofía de vacío cuando habían conseguido tener hasta dos tantos de ventaja. Dani Vidal va a tener que analizar muy detenidamente esta remontada.