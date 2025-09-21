Al Confía Balonmano Base Oviedo se le hace largo el partido en Benidorm (28-22)

Servigroup Benidorm: Miquel Alvado; Pablo Vainstein (3), Pol Roy, Daniil Zhukov (2), Lucas Moscariello (1), Modi Abdoula (9), Carlos Fernández, David Mach, Leonardo Alonso, Juan Carlos Sempere (6), Ramiro Martínez (2), Hugo Vila (3), Diego Pérez, Agustín Soria, Luis Egido y Feliciano Nunes (2). Confía Base Oviedo: Juan Gamallo; Raúl Blanco (4), Javi Colías, Joaquín Pérez (1), Tomás Pérez (1), Pablo Granda (1), David Pulgar (5), Rubén Menéndez, Hélio Pina (2), Jorge Ureña (1), Gonzalo Pulgar (1), Mikel Galán (1), Javi Sanz (4), Jayro Pérez, Emi Franceschetti (1) y Juan Prieto. Marcador cada cinco minutos: 1-1; 4-4; 7-7; 7-10; 9-11; 11-12;-descanso-; 11-13; 13-13; 16-14; 19-15; 21-17; 25-19; 28-22. Árbitros: Cristina Martín Delgado y Libertad Martínez Schilling. Expulsaron por roja directa a Mikel Galán, en el minuto 13. Excluyeron por dos minutos a los locales Pablo Vanstein, Daniil Zhukov, Lucas Moscariello (2), Modi Abdoula, Ramiro Martínez y Feliciano Nunes, y a los visitantes Joaquín Pérez y Jayro Pérez. Palau d’Esports Illa de Benidorm: Unos 300 espectadores.

El Confía Base Oviedo plantó cara al Benidorm hasta el tramo final del encuentro, en el que el conjunto alicantino logró tomar distancia en el marcador. Los seis tantos de ventaja se antojan un castigo excesivo para el juego desplegado por los asturianos durante buena parte del partido en su primera salida de la temporada y ante un recién descendido de Liga Asobal.

El encuentro comenzó con un Confía Base Oviedo alegre que fue capaz de endosar varios parciales a su rival, como el 1-3 de los primeros siete minutos de juego, gracias a los tantos de Raúl, Pablo Granda y David Pulgar. El choque se equilibró y, con 5-5 en el marcador, en el minuto 13, los asturianos recibieron el primer golpe: la roja directa a Mikel Galán.

Sin embargo, el Confía Oviedo no se vino abajo y siguió remando para sobreponerse . Lo hizo con un 0-4 que le situó con una ventaja de 7-10 a falta de 10 minutos para el descanso. El equipo alicantino recortó diferencias, pero el equipo de Oviedo se mantuvo firme con tantos de Joaquín Pérez y Javi Sanz. Al descanso, la ventaja era para los azules (11-12).

En la segunda mitad, David Pulgar aumentó la renta del Confía Base Oviedo en los primeros compases de juego (11-13). Pero los alicantinos consiguieron empatar el duelo en las siguientes acciones e, incluso, ponerse por delante. Un tanto de Javi Sanz supuso el 14-14 a los 37 minutos de partido. Fue la última vez que el Confía Base Oviedo logró igualar el choque. Un nuevo parcial local fue definitivo y el Servigroup Benidorm se hizo con el dominio del partido, aprovechando la falta de puntería local. Los carbayones fallaron dos lanzamientos de siete metros durante esta segunda parte.

Con el transcurso de los minutos, la renta para el Servigroup Benidorm siguió en aumento, haciendo valer su experiencia. En el tramo final, los carbayones lo intentaron, pero la renta ya era demasiado elevada, y, ni siquiera el parcial de 1-3 (con goles de Pulgar, Gonzalo y Tomás Pérez) les permitió acercarse.

En la próxima jornada, el sábado, a las 18.30 horas, el Confía Oviedo recibirá en Vallobín al Attica Hoteles 21 Coruña.