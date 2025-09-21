La crónica del partido: El Lealtad paga la novatada en el descuento

El descuento traicionó al Lealtad, que encajó el gol del empate ante el Sámano en el tiempo de prolongación. Fue el broche a un partido con dos mitades muy distintas. En la primera, el Sámano llevó la iniciativa y fue superior a los de Villaviciosa, logrando ponerse por delante en el marcador. Tras el descanso, el Lealtad reaccionó con fuerza, dio la vuelta al resultado y llegó a rozar la victoria antes de un final cruel. Con el 2-1 a favor y tras mandar un disparo al larguero que pudo sentenciar, encajó el empate definitivo en la última jugada del choque.

Alorda, durante un momento del partido ante el Sámano. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Los dos tantos visitantes llegaron a balón parado y con el mismo protagonista: Ander. Mediado el primer tiempo, el centrocampista ejecutó con potencia una falta directa que se coló junto al palo del portero para abrir el marcador. Ya en la segunda parte, el Lealtad empató gracias a una acción individual de Nico Pereira, que ganó línea de fondo y centró al área pequeña; en el intento de despeje, Luis acabó introduciendo el balón en su propia portería.

Lealtad: Junquera (1); Omar (2), Palomeque (2), Marcos Blanco (2), Nico Pereira (3); Pesquera (2), Krehl (2), Yerpes (2), Pelayo (1); Babafemo (1) y Cissé (2). Cambios: Jaime (2) por Pelayo y Saha (2) por Babafemo, min. 46. Alorda (2) por Krehl, min. 76. Stephen (s.c.) por Nico Pereira, min. 90. Sámano: Hodei (2); Aitor (2), Diego (2), César (1), Ander (2); Álvaro (2), Markel (1), Deybi (1), Álex (2); Luis (1) e Izan (2). Cambios: Julen (2) por Álvaro y Ander Lambea (1) por Izan, min. 63. Pedro (s.c.) por César y David (s.c.) por Markel, min. 81. Jonás (s.c.) por Diego, min. 88. Goles: 0-1, min. 28: Ander. 1-1, min. 56: Luis, en propia puerta. 2-1, min. 72: Krehl. 2-2, min. 95: Ander. Árbitro: Yago Barreiro (comité gallego). Amonestó a los locales Babafemo, Alorda y Stephen, y a los visitantes César, Luis e Izan. Les Caleyes: Unos 350 espectadores.

El conjunto maliayés siguió apretando y encontró premio en el 2-1: otra vez Nico Pereira desequilibró en banda y puso un centro preciso al segundo palo para que Krehl, llegando desde atrás, cabeceara al fondo de la red. Con el partido prácticamente resuelto, un disparo de Marcos Blanco desde la frontal se estrelló en el larguero, acción que pudo haber supuesto la sentencia. Pero el fútbol no perdona. En la contra posterior, el Sámano forzó una falta peligrosa en la frontal y Ander volvió a mostrar su calidad: golpeo con efecto, por fuera de la barrera, y gol que sellaba el definitivo 2-2.

El empate deja al Lealtad con la sensación amarga de haber dejado escapar dos puntos en casa tras una segunda parte dominada de principio a fin, mientras que el Sámano celebra un valioso empate gracias a la inspiración de Ander en la estrategia.