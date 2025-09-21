La crónica del partido: Triunfo de un maduro Marino
El conjunto luanquín, de menos a más, suma una valiosa victoria en el campo de un combativo Ourense
Área 11
El Marino de Luanco consiguió su segunda victoria consecutiva y la primera lejos de Miramar, al imponerse por 0-1 a un combativo UD Ourense en O Couto.
El guion del choque no fue sencillo para los de Sergio Sánchez. El recién ascendido Ourense, que todavía no había estrenado su casillero de victorias en el campeonato, salió con la convicción de que podía hacerlo frente a un Marino más curtido en la categoría. Con el apoyo de su afición, el cuadro gallego quiso mandar desde el inicio, llevando el peso del juego y generando la primera ocasión clara a los tres minutos, en un centro-chut de Justino que se estrelló en la parte alta del travesaño y que levantó a los aficionados de sus asientos.
UD Ourense: Vizoso (2); De Prado (1), Labrada (1), Noel (1), Samuel Pardo (2), Parrilla (1), Viti (1), Hugo Busto (1), Justino (2), Jaichenco (1) y Rufo (1).
Cambios: Simón Luca (1) por Samuel Pardo, min. 68; Osian (1) por Viti, min. 68; Manu Núñez (2) por Jaichenco, min. 68; Gamarra (1) por Rufo, min. 57.
Marino de Luanco: Dennis (1); Borja Fernández (2), Somolinos (2), Orfila (2), Tomás (2), Tito Leyva (3), Lora (2), Dailos (2), Bravo (2), Basurto (2) e Íñigo (2).
Cambios: Pelayo (1) por Lora, min. 69; Chus Ruiz (1) por Basurto, min. 69. Óscar (s.c) por Tito Leyva, min. 81; Diego Díaz (s.c.) por Bravo, min. 86.
Goles: 0-1, min. 67: Tito Leyva.
Árbitro: García Presa (Castilla y León). Amonestó a los locales Viti y Gamarra, y a los visitantes Orfila, Borja Fernández y Chus Ruiz.
O Couto: buena entrada.
El Marino, consciente de que el partido iba a ser largo, trató de contener las acometidas locales, cerrando bien los espacios y esperando a robar para desplegarse. El conjunto de Sergio Sánchez fue creciendo poco a poco, tocando con más calma en el centro del campo y visitando con mayor frecuencia el área rival. Su ocasión más clara llegó al filo del minuto 33, en un remate a bocajarro de Borja Fernández que Vizoso desbarató con una intervención providencial. Poco después, Santi de Prado respondió con un disparo lejano que se marchó alto, reflejando la igualdad que presidió la primera mitad.
Tras el descanso, el Marino mostró mayor ambición ofensiva. Ya en el minuto 49 avisó Íñigo con un potente disparo desde la frontal que salió rozando el poste, en lo que fue la declaración de intenciones visitante. El premio llegó en el 67: un balón en largo habilitó a Basurto en la banda derecha, que ganó línea de fondo y sirvió un centro preciso para Tito Leyva, que apareció en el área para rematar a placer y firmar el tanto del triunfo. El gol desató la euforia en el banquillo asturiano y supuso un mazazo para un Ourense que, pese a todo, no se rindió.
Los locales apretaron en busca del empate y rozaron la igualada en una acción dentro del área pequeña de Manu Núñez, que no acertó a dirigir entre palos su disparo cuando lo tenía todo de cara.
Con este triunfo, los de Miramar se confirman como un bloque sólido, fiable en defensa y con recursos ofensivos suficientes para marcar diferencias. La victoria, además de sumar tres puntos, refuerza la confianza de un equipo que ya piensa en la próxima cita liguera: el sábado a las 18.00 horas en Miramar ante el Bergantiños, un nuevo examen para seguir mirando hacia arriba.
