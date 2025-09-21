Gran esfuerzo del Pasek Belenos de rugby para sumar su primer triunfo en categoría Élite

El Pasek Belenos, después de haber pasado las de Caín durante buena parte del encuentro, se soltó la melena en el tramo final para sumar su primer triunfo en la categoría Élite, que estrena esta temporada. El conjunto avilesino, que no estrenó su casillero de puntos hasta el final del primer tiempo y no encontró un ensayo hasta avanzado el segundo, terminó ganando al Recoletas Salud Fénix de Zaragoza por 16-9 y provocando el delirio de los cientos de aficionados que se acercaron al Muro de Zaro desafiando al viento y a la lluvia de la mañana.

El triunfo local fue bien sufrido. Durante dos tercios del partido se impuso la solidez defensiva visitante, que nubló el juego a la mano del equipo dirigido por Jesús Simón. Seguramente se notó el mayor rodaje del conjunto aragonés, ya que los locales, que estrenan técnico, apenas han podido jugar algún amistoso de pretemporada. A la hora de la verdad, resolvieron.

Ambos equipos se retiraron al descanso con 3-6, un resultado escasísimo, y para entonces el Belenos se libró por los pelos del primer ensayo del Fénix, justo rondando el último minuto de juego.

La reanudación no parecía prometer cosas mejores, y un nuevo golpe de castigo transformado por el equipo zaragozano colocó un inquietante 3-9, sin que el equipo avilesino diera sensación de reaccionar.

Sin embargo, en el minuto 58 se produjo una circunstancia que tuvo su peso, la expulsión temporal del visitante Luis García Zapico. El Belenos puso una marcha más y su hombre más destacado, Indy Mulot, inició la jugada que acabó con ensayo de Ismael García. Brais Rey lo transformó para poner por primera vez en ventaja a los del Muro de Zaro y el propio jugador gallego abrió hueco con dos golpes de castigo, uno de ellos, sensacional, desde su propio terreno de juego. Al final, unos puntos de oro.