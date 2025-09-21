Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: el Sporting C se coloca líder tras una nueva goleada

El Sporting C está protagonizando un inicio de temporada espectacular en Primera Asturfútbol. En dos partidos lleva doce goles, habiendo marcado seis en cada uno de ellos. En el de ayer, ante el Luarca, le endosó un set y recibió el único gol en contra que lleva. El conjunto rojiblanco presenta así su candidatura clara para estar en la pelea por subir de categoría.

Al Sporting C le siguen un grupo de cinco equipos que tampoco han perdido en estas dos jornadas, sumando todos ellos una victoria y un empate, por lo tanto cuatro puntos. Son el Condal, el TSK Roces, el Andés, el Muros, el Hispano y el Puerto Vega. El Vallobín, por su parte, jugó ayer su primer partido de liga debido a que descansó en la primera jornada (cada jornada descansará un equipo por la retirada del Urraca), ganando al Uni.

En el otro lado, hay aún tres equipos que no han puntuado. El Barcia y el Luarca llevan dos derrotas en estas dos primeras jornadas de Liga mientras que La Fresneda perdió en la primera y le tocó descansar en esta. Ribadesella, Tineo, Uni y Europa de Nava l tampoco han logrado ganar y solo suman un punto. Astur y San Claudio tampoco llevan dos empates.