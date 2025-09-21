Así fue la jornada de Tercera Federación en Asturias: espectacular inicio de L'Entregu y el Caudal coge velocidad

La jornada del grupo asturiano de Tercera Federación deja a L'Entregu líder, con pleno de victorias en las tres jornadas que se han disputado, y con el Caudal de Mieres al acecho, con siete puntos de nueve posibles.

Un sólido Caudal gana al Colunga y coge carrerilla (2-0)

El equipo de Mieres lleva siete de los nueve puntos disputados, dando buenas sensaciones en este inicio de competición para pelear por los mayores objetivos

Caudal: Jara (1); Sergio Ordóñez (2), Mario Sánchez (2), Agus Porto (1), Borja Rodríguez (2), Kike Fanjul (2), Vicente Antuña (1), Montequín (2), Julio Delgado (2), Iván Elena (1) y Jairo Cárcaba (2). Cambios: Claudio Medina (1) por Montequín, min. 69. Nacho Velardi (1) por Iván Elena, min. 69. Santi Cabrera (s.c.) por Cárcaba, min. 82. Colunga: Pablo Díez (2); Blanco (1), Rodri (2), Saúl (1), Miguel (2), Hugo (1), Jandro (2), Nico (1), Pedro (1), David (2) y Abel (2). Cambios: Guille (1) por David, min. 60. Pedregal (1) por Nico, min. 66. Abraham (1) por Hugo, min. 66. Goles: 1-0, min. 28: Julio Delgado. 2-0, min. 60: Montequín. Árbitro: González Belló (Nalón). Amonestó por parte visitante a Rodri y Pedro. Campo Eliseo Gutiérrez Espina: unos 200 espectadores.

El Caudal se impuso al Colunga en un ejercicio de solidez y se coloca segundo de la clasificación, sumando siete de los nueve puntos que se han disputado y demostrando que es uno de los candidatos a conseguir los objetivos más ambiciosos esta temporada. Tras el empate de la primera jornada, el Caudal ha cogido carrerilla y ya suma dos victorias seguidas.

El partido comenzó con aproximaciones para los dos equipos, pero fue el Caudal el que más insistió en buscar la meta contraria. Tras una buena ocasión de Montequín, que resolvió bien el meta Pablo Díez, Julio Delgado robó un balón en tres cuartos de campo, condujo y sacó un disparo fuerte y alto desde la frontal que sirvió para adelantar al equipo de Mieres. Diez minutos después dio la réplica el Colunga, siendo el visitante David el que se fue por banda, se metió hacia dentro y disparó bajo y ajustado, pero se encontró con un gran Jara.

Tras el descanso, el Caudal hizo una presión alta y al cuarto de hora hizo el segundo, obra de Montequín de tiro cruzado. El Caudal tuvo controlado el partido, con lo que apenas sufrió ante un Colunga que llegó en contadas ocasiones. El equipo de Mieres se hizo con una victoria que le hace estar ubicado en la zona alta de la tabla.

Leyder acaba con la revuelta del Siero y da la victoria a L’Entregu (2-3)

Siero: Enol (1), Hugo Donate (1), Aitor Ferrero (1), Álex Blanco (2), Vigil (1), Nico (1), Nacho (2), Gamarra (2), Riki Navarro (1), Dani (1), Carlos Figaredo (1). Cambios: Juan Fernández (1) por Dani, min. 68; José Santullano (1) por Riki Navarro, min. 68; Fano (1) por Nico, min. 75. L’Entregu: Gonzalo Ardura (1), Carlos Figar (1), Cristian (2), Mateo Casas (1), Kike Meaurio (2), Javi Gutiérrez (1), Diego Pereira (2), Borja Vicente (1), Fran Pacoli (1), Leyder (2), Mario Canal (1). Cambios: Cristian García (1) por Javi Gutiérrez, min. 65; Nacho Braña (1) por Diego Pereira, min. 77; Jorge Hernández (s.c.) por Kike Meaurio, min. 94. Goles: 0-1, min. 63: Cristian Ferreiro; 0-2, min. 65: Diego Pereira; 1-2, min. 70: Gamarra; 2-2, min. 74: Álex Blanco; 2-3, min. 93: Leyder. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó a los locales Riki Navarro, Dani, Álex Blanco y Hugo Donate; y a los visitantes Mateo Casas, Mario Canal, Nacho Braña y Fran Pacoli. El Bayu: 450 espectadores.

L’Entregu se llevó los tres puntos de El Bayu en un partido intenso y en el que Leyder fue decisivo marcando el tanto de la victoria en el descuento. Al equipo entreguín, el partido se le puso de cara en la segunda parte, con los tantos de Cristian Ferreiro y Diego Pereira, pero el Siero, lejos de rendirse, reaccionó con carácter y logró empatar en apenas cuatro minutos con tantos de Gamarra y Álex Blanco. Y cuando el reparto de puntos parecía inevitable apareció Leyder para dar la victoria a L’Entregu, dejando helados a los locales, que vieron como el esfuerzo realizado se quedaba sin premio.

Aitor marca los goles que dan la victoria al San Martín en casa (2-0)

San Martín: Enol (3), Vega (2), Yago (2), Pelayo (2), Camblor (3), Felipe (3), David (2), Biforcos (2), Marco (2), Aitor (3), Baragaño (2). Cambios: Varela (2) por Yago, min. 58; Jairo (2) por Biforcos, min. 58; Charly (1) por Pelayo, min. 61; Pimentao (1) por Marco, min. 78; Diego (1) por Baragaño, min. 78. Avilés Stadium: Hugo (3), David Martínez (1), Edu (2), Pablo (1), Sergio (2), Óscar (2), Borja (2), Marcos (1), David (2), Mario (2), Bryan (3). Cambios: Daniel (1) por David, min. 50; Rodri (1) por Pablo, min. 50; Manu (1) por Marcos, min. 66. Goles: 1-0, min. 28: Aitor; 2-0, min. 63: Aitor. Árbitro: Fernández Ladreda (Oviedo). Amonestó a los locales Yago y Aitor y al visitante Borja. El Florán: 260 espectadores.

El San Martín se llevó los tres puntos en El Florán (2-0) gracias a la inspiración de Aitor, autor de los dos tantos del equipo local. Los de Sotrondio fueron más efectivos que un Avilés Stadium que apenas inquietó la portería rival. Los locales supieron gestionar la ventaja en los minutos finales del encuentro y sumar así una victoria justa.

El Llanes merece algo más que un punto en Gijón (0-0)

Gijón Industrial: Raúl (2), David (1), Rueda (1), Joaquín Peña (1), Kiku (2), Borja Prieto (2), Héctor (1), Néstor (1), Álvaro (2), Gonzalo (1), Adri (1). Cambios: Del Río (1) por David, min.29. Isra (1) por Héctor, min.64. Llanes: Álex (1), Wade (1), Iván (1), Richi (2), Arturín (2), Álvaro (1), Canal (2), Ivanchu (2), Bayón (1), Landry (1), Borja (1). Cambios: Mundaka (1) por Álvaro, min.77. Pablo Álvarez (s.c.) por Wade, min.84. Árbitro: Fernández Blanco (Avilés). Amonestó a los locales Joaquín Peña y Gonzalo; y a los visitantes Wade, Richi y Mundaka. También amonestó al fisioterapeuta local, Pedro. Santa Cruz: 250 espectadores.

El Industrial y el Llanes empataron sin goles en Santa Cruz en un partido en el que el equipo visitante fue claramente superior, pero vio frustrada su victoria por un gol anulado que protestaron mucho y que hasta parte de la parroquia local vio como legal.

El Llanes fue el primero en avisar, a los 15 minutos, con un disparo de Borja que Raúl desvió con seguridad. El Gijón Industrial respondió diez minutos después con un remate de Álvaro que Álex tuvo que atajar en dos tiempos. Poco después, en el minuto 29, el equipo local sufrió la baja de su capitán David por lesión, entrando en su lugar el recién fichado Del Río.

El cambio no afectó la concentración del Industrial, que mantuvo el orden defensivo pese a los intentos del Llanes. El conjunto visitante siguió buscando el gol y en el minuto 36 Ivanchu protagonizó la ocasión más clara hasta ese momento, plantándose en un mano a mano ante Raúl, pero el portero realizó una gran intervención para evitar el tanto.

En la segunda parte, el Llanes salió con más intensidad y dominó la mayor parte del encuentro, llevando la iniciativa y generando más ocasiones de peligro. En el minuto 73, el árbitro anuló un gol de Arturín que parecía completamente válido, provocando la protesta del cuerpo técnico y de los jugadores del Llanes.

El portero local volvió a salvar al Gijón Industrial en el minuto 76 con una gran parada a un disparo de Canal, y el posterior rechace también fue despejado sin peligro. A partir de ahí, el Llanes intentó romper la igualada con insistencia, mientras que el Industrial se defendía con orden y buscaba sorprender al contragolpe. Hasta el final, el Llanes apretó sin conseguir el gol decisivo, dejando un reparto de puntos que no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos, aunque el visitante se marchó con la sensación de haber merecido algo más.

El Praviano domina pero cede un empate al Titánico (2-2)

CD Praviano: Ali (2), Mateo Gavadian (3), Dani Lara (2), Oriol (3), Iza (2), Juan Menéndez (3), Fer Villar (2), Beberide (2), Del Oso (2), Argüelles (3), Pastur (2). Cambios: Moussa (2) por Pastur, min.64. Tomás (2) por Iza, min.64. Gabancho (2) por Del Oso, min.64). Gayol (s.c.) por Oriol, min.71. Bertín (s.c.) por Gayol, min.81. Real Titánico: Terente (2), García (2), Flores (2), Barbón (3), Lele (2), Vilches (2), Laine (3), Ordóñez (1), Hornas (3), Armayor (2), Pablo (2). Cambios: Ian (3) por Lele, min.65. Nico (2) por Ordóñez, min.65. Borja (2) por Pablo, min.65. Damián (2) por Armayor, min.76). Denzel (2) por Vilches, min.76. Goles: 0-1, min. 2: Armayor. 1-1, min. 4: Juan Menéndez. 2-1, min. 75: Juan Menéndez (p). 2-2, min.92: Ian. Árbitro: Ballesteros Méndez (Gijón). Amonestó a los locales Argüelles, Ali, Moussa y Beberide; y a los visitantes Hornas, Flores, Vilches, Ordóñez y Laine. Santa Catalina: 300 espectadores.

El Praviano dominó al Real Titánico en Santa Catalina, pero terminó cediendo un empate en el descuento. Armayor adelantó a los visitantes en el minuto 2, y Juan Menéndez igualó apenas dos minutos después.

El equipo local mantuvo el control durante todo el partido y volvió a adelantarse desde el punto de penalti en el minuto 75. Sin embargo, Ian logró el 2-2 en el minuto 92, aprovechando la única opción clara de su equipo. El Praviano acaba la jornada con la sensación amarga de haber dejado escapar dos puntos pese a su superioridad, mientras que el Titánico rescató un empate gracias a su eficacia.

Un penalti en el descuento da un punto al Cova en Tuilla

El equipo de El Candín se adelantó por medio de Monasterio y Álex Arias marcó el tanto del empate

Tuilla: Guillermo (3); Matei (2), Miloud (3), Sergio González (2), Sergio (2), Naya (2), Galo (2), Robert (2), Monasterio (3), Mini (2) y Álex Mariscal (2). Cambios: Diego González (2) por Naya, min. 60. Kang (1) por Galo, min. 80. Sergio Guti (s.c.) por Sergio, min. 91. Cris Rubio (s.c.) por Mini, min. 91. Covadonga: Buru (2); Madrigal (2), Morilla (3), Álex Arias (3), Tineo (2), Guille Cueto (2), Iván Fernández (2), Pablo Secades (2), Vicente Álvarez (2), Xurde (2) y Miguel (3). Cambios: Miguel Secades (2) por Madrigal, min. 46. Guille Thompson (1) por Iván Fernández, min. 65. Bauti (1) por Vicente Álvarez, min. 65. Sergio Arias (1) por Xurde, min. 77. Marqueta (s.c.) por Álex Arias, min. 93. Goles: 1-0, min. 57: Monasterio. 1-1, min. 92: Álex Arias, de penalti. Árbitro: González Suárez (Avilés). Amarilla a Guillermo y Guti, y a Madrigal, Cueto, Iván y Miguel Secades. El Candín: 350 espectadores.

Partido de mucha intensidad, pero en el que el Tuilla marcó la pauta en los primeros compases ante un fuerte Covadonga, que dejó muestras de su calidad. Los delanteros locales hicieron trabajar a Buru mientras que en el lado del Covadonga Álex Arias, Xurde y Pablo Secades pusieron en problemas a la zaga local.

En la segunda parte, el Cova salió apretando, pero en un saque de esquina se adelantó el equipo local por medio de Monasterio. El Cova trató de apretar en busca del empate, con un juego más directo, también por el estado del campo por la lluvia. La jugada que marcó el final del partido fue el penalti señalado en el descuento cuando había un barullo en el área, lo que sirvió a Álex Arias para dar el empate al Covadonga.