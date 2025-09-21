El Telecable Hockey exhibe talento en el Campeonato de Europa con cuatro jugadoras internacionales

Que el Telecable Hockey siga formando talento no sorprende a nadie, pero verlo en acción sobre la pista confirma que el club gijonés continúa siendo una fábrica de jugadoras de élite. La pasada semana, cuatro de sus integrantes fueron protagonistas en el Europeo celebrado en Portugal: Viki Caretta defendiendo la portería de Italia, Judith Cobián con la camiseta de Francia y Marta Piquero y Mariona Colomer como piezas clave de la selección española, que se proclamó campeona.

Voces desde el Europeo

La italiana Caretta, recién llegada a Gijón, confesó que vivir su primer gran torneo fue especial. A pesar de quedarse fuera de la final, se mostró satisfecha: “El equipo italiano era joven, pero las chicas se portaron genial y fueron más maduras de lo que esperaba la gente. Italia tiene un gran futuro por delante”. También tuvo palabras para sus compañeras españolas, a las que siguió de cerca: “Me hizo muchísima ilusión verlas jugar, hubiera sido divertido enfrentarme a ellas en la final”.

Judith Cobián, por su parte, se estrenó en un campeonato internacional con Francia, país de su padre. “Fue una experiencia muy enriquecedora. Si algún día me llama España… sería un orgullo representar su bandera”, aseguró la jugadora.

Entre las campeonas, la capitana Marta Piquero destacó la preparación previa: “Fue un año de cambios, pero muy positivo. Cada entrenamiento se nota en los partidos”. Su compañera Mariona Colomer, recién llegada de Cataluña al Telecable, subrayó el valor del grupo: “El Europeo fue exigente, pero nos permitió disfrutar de nuestra pasión, el hockey, y aprender mucho”.

El análisis de Natasha Lee

La entrenadora del Telecable, Natasha Lee, valoró el papel de sus jugadoras y no escatimó en elogios. “Viki llegó con Italia a un nivel altísimo, Mariona fue de menos a más, Judith disfrutó de una experiencia distinta y Marta… para mí fue la mejor del Europeo”.

Lee resumió el impacto de la experiencia internacional en clave de club: “Esto confirma que aquí tenemos la mejor liga del mundo. Las nuestras están en el Europeo y son protagonistas. Eso habla de lo que significa jugar en el Telecable, un equipo de referencia al que todas quieren venir”.

Próximo reto: la Supercopa

El Europeo ya es historia y el Telecable Hockey mira hacia adelante. El 27 de septiembre, en Lloret de Mar, afrontará la Supercopa de España, donde se medirá al Palau en la segunda semifinal.