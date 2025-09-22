El Horizonte se desinfla y pierde en Valladolid

El Horizonte Atlética perdió ayer en la cancha del Arroyo, en Valladolid, un partido que estuvo igualado en la primera parte, pero que en la segunda fue controlado por el equipo local, con rentas cortas pero siempre con el marcador a su favor. En el Horizonte destacó Costoya, con nueve goles.

El equipo avilesino sufre así su primera derrota de la temporada en el grupo B de Primera Nacional después de ganar en la jornada inicial al Lafuente Pereda Ciudad de Santander.