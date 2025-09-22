El Horizonte se desinfla y pierde en Valladolid
L. N.
Valladolid
El Horizonte Atlética perdió ayer en la cancha del Arroyo, en Valladolid, un partido que estuvo igualado en la primera parte, pero que en la segunda fue controlado por el equipo local, con rentas cortas pero siempre con el marcador a su favor. En el Horizonte destacó Costoya, con nueve goles.
El equipo avilesino sufre así su primera derrota de la temporada en el grupo B de Primera Nacional después de ganar en la jornada inicial al Lafuente Pereda Ciudad de Santander.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros