London Johnson, pólvora jamaicana para sustituir a Goodine en el Alimerka Oviedo
El nuevo jugador del OCB, tras pasar tres años en la liga de desarrollo de la NBA, procede de la liga de la República Dominicana
El Alimerka Oviedo Baloncesto ha tardado solamente unos días en encontrar el relevo para Brycen Goodine, que tras unos días en el equipo, por motivos personales, decidió rescindir su contrato y regresar a Estados Unidos. La última pieza del juego exterior del OCB será finalmente London Johnson, un escolta estadounidense con nacionalidad jamaicana de 1,91 metros y 21 años. El jugador tiene previsto incorporarse esta semana a los entrenamientos de Javi Rodríguez, con lo que es poco probable que debute en el inicio liguero del viernes ante el Estudiantes.
London Johnson prometía en sus tiempos en el instituto de Norcross que decidió rechazar las ofertas de varios de los mejores programas del baloncesto universitario para dar directamente el salto a la liga de desarrollo de la NBA en 2022. En la En G-League tuvo un impacto inmediato promediando 10,1 puntos, 2,9 asistencias y 1,9 rebotes en 36 partidos durante la temporada 2022-23 en la franquicia de desarrollo Ignite. Sus números fueron muy similares la temporada siguiente. Tras el cierre de la franquicia californiana, Johnson pasó el año pasado por Maine Celtics y Cleveland Charge, otros dos equipos de la G League, para recalar este verano en la liga de la República Dominicana, concretamente al equipo Soles de Santo Domingo. En cinco partidos en el equipo promedió 11 puntos por choque y más de 40% en triples.
