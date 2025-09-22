La UFC, a punto de cerrar el debut de Joel Álvarez en el peso welter: se medirá a una leyenda de la división
El combate tendría lugar el 11 de octubre en el UFC Río, en Río de Janeiro (Brasil), y supondría el debut oficial del asturiano en la nueva categoría
Joel Álvarez, a un paso de volver a la jaula de la UFC. La compañía norteamericana trabaja en cerrar su próxima pelea contra Vicente Luque, una de las leyendas de la división de peso welter, según apunta el periodista Álvaro Colmenero. El combate tendría lugar el 11 de octubre en el UFC Río, en Río de Janeiro (Brasil), y supondría el debut oficial del asturiano en la nueva categoría.
Álvarez entraría en el cartel como sustituto de Santiago Ponzinibbio. El argentino era el rival original de Luque, pero una lesión de última hora le ha dejado fuera del evento. La organización trabaja para ultimar los detalles y la pelea podría ser anunciada de forma oficial en las próximas horas.
Para El Fenómeno sería un paso importante en su carrera. Tras varios meses de inactividad, marcados por problemas con los visados, el gijonés llega con buenas sensaciones: acumula victorias en sus últimas apariciones en el peso ligero y afronta ahora el reto de medirse en una categoría que se ajusta mejor a su complexión. Enfrente, Vicente Luque, un veterano con amplia trayectoria en la UFC y uno de los nombres propios de la división. El combate en Río se perfila como una gran oportunidad para que Álvarez se reivindique en la élite y empiece a escribir su camino en el peso welter.
