El análisis de la polémica en el Unionistas-Avilés: una jugada que hace tres meses se arbitró de forma totalmente diferente

Si algo marcó la dolorosa derrota del Avilés ante Unionistas fue la actuación de Fernando Bueno, el colegiado del encuentro. Como es obvio, el árbitro no tiene culpa en gran parte de la remontada salmantina, que consiguió darle la vuelta al marcador cuando los blanquiazules tenían dos tantos de ventaja. Lo que sí ha dejado cierto malestar entre la afición avilesina fue su toma de decisiones durante el tercer tanto, el de la sentencia local. Primero, por el penalti señalado a Kevin Bautista y, sobre todo, por la repetición de la pena máxima tras la buena primera parada de Álvaro Fernández. Según explica Unionistas en su página web, el colegiado decidió repetir la acción porque Adri Gómez había pisado el área antes de tiempo, aunque en la repetición se aprecia como el jugador está en el aire en el momento del impacto con el balón. Algo similar pasó en la final del ascenso entre Mirandés y Oviedo y, en ese partido, el árbitro pitó lo contrarío a lo que hizo el domingo el madrileño.

En el minuto 80 se desató la pesadilla del Avilés. Kevin Bautista cometió un grave error en área propia empujando a Álvaro Gómez y, aunque el árbitro en primera instancia no vio nada punible, tras acudir al monitor decidió señalar penalti. Aunque es discutible, las imágenes revelan el contacto entre el andaluz y el atacante de Unionistas. Ese no es el foco de la polémica. Las quejas blanquiazules se centran en el momento del lanzamiento de De la Nava. Álvaro Fernández detiene la pena máxima, pero Mario Simón, técnico rival, decidió pedir una nueva revisión del VAR para analizar si Adri Gómez invadía el área antes de que se ejecutase la pena máxima.

En las imágenes repetidas se aprecia cómo tanto Adri Gómez como Cayarga invaden el área antes de que De La Nava remate, pero también que no llegan a pisar el área. ¿Por qué? Ambos futbolistas, en el momento que superan la línea de cal, pegan un salto, para así tener ventaja de cara al rechace, pero sin llegar a tocar el terreno de juego, que es lo que no permite el reglamento. Esa pillería no es algo nuevo y, en uno de los partidos más importantes de la historia reciente del fútbol asturiano, se vio algo así.

En el Mirandés-Oviedo de play-off se pitó diferente

Fue en la ida entre el Mirandés y el Oviedo, en la final del play-off por el ascenso. Colombatto tiró el penalti y Raúl Fernández, guardameta rival, lo despejó. Se dio la casualidad que Egiluz fue el primero en llegar al rechace, ya que usó la treta de saltar antes del disparo para llegar antes que nadie. En aquella ocasión no se repitió el penalti, aunque sí que fue revisado por el VAR. En la norma se tiene en cuenta el momento en que el jugador pisa dentro del área, no cuando invade el área con su cuerpo pero sin pisar. "Lo de que saltásemos dentro del área en el penalti está entrenado. Los estudiamos mucho. Habíamos hablado que se tenía que tirar ahí. Esperábamos a Cazorla como primer lanzador. Si un jugador salta dentro del área está habilitado", aseguró el entonces entrenador del Mirandés, Alessio Lisci, tras la acción.

Aún así, no hay que evitar hablar de que prácticamente la totalidad de la culpa en la derrota del Avilés la tiene el propio equipo. Antes de llegar a la jugada del penalti Unionistas ya había conseguido igualar la contienda, aprovechándose de varios errores graves por parte de los propios jugadores blanquiazules. Dani Vidal tiene trabajo por delante para que errores así no se repitan, porque si no la salvación podría complicarse, y mucho.