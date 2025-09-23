Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
El ciclista asturiano completó la crono del Mundial con un tiempo de 30:04.66, a solo 57 segundos del vencedor, el holandés Michiel Mouris.
El debut de Benjamín Noval Suárez en un Campeonato del Mundo de ciclismo no pudo dejar mejor sabor de boca. El corredor asturiano firmó una notable actuación en la contrarreloj individual júnior, donde finalizó en la 11ª posición tras marcar un tiempo de 30:04.66.
Con una media de 45,083 km/h y picos de velocidad que superaron los 70 km/h, Noval llegó a colocarse segundo provisional cuando cruzó la meta, confirmando su gran nivel en una de las pruebas más exigentes de la competición.
Segundo mejor debutante de primer año
El triunfo fue para el holandés Michiel Mouris, que detuvo el cronómetro en 29:07.61. Noval quedó a 57 segundos del oro y, además, fue el segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año. Solo otro debutante logró superarle, mientras que el resto de corredores que terminaron por delante ya cuentan con más experiencia internacional.
La actuación del asturiano deja claro que su progresión en la categoría júnior apunta alto y confirma que es uno de los nombres a seguir dentro del ciclismo español de futuro.
