El delantero de 28 años que decidió en el 93’ y mantiene líder a L’Entregu

El nombre propio de la jornada para L’Entregu fue el de Leyder. Su remate de cabeza en el minuto 93 dio la victoria al equipo rojiblanco en El Bayu frente al Siero y permitió al conjunto mantenerse con un arranque perfecto de temporada. El delantero confiesa que no fue casualidad: el gol nació de una jugada ensayada que habían practicado el viernes.

Un jugador decisivo en los momentos clave

El tanto llegó cuando el rival había conseguido igualar un 0-2, un desenlace que reafirma la capacidad del delantero para aparecer en los instantes más complicados. A sus 28 años, Leyder vive el fútbol con otra perspectiva. Informático y dueño de una consultoría tecnológica, sabe lo que significa compaginar entrenamientos y viajes de Segunda Federación, como ya le tocó en su etapa en el Llanera, con una jornada laboral intensa.

“Era una locura. Viajábamos, jugábamos, regresábamos de madrugada y a las ocho tenía que estar en la oficina”, recuerda. Ese ritmo acabó pasándole factura, hasta el punto de convivir con una pubalgia.

La tranquilidad de casa

Ahora, en el conjunto entreguín, disfruta de la cercanía y la confianza. Vive en Laviana, está a cinco minutos del campo y siente el respaldo del técnico. “El míster confía en mí y me siento muy a gusto”, asegura.

Leyder se ha convertido en esencial dentro de un vestuario que arrancó el curso con bajas, pero que ha respondido de forma impecable. “Sinceramente no pensaba que íbamos a empezar así de bien. El domingo ganamos al Siero, que nos puso en apuros, pero el equipo respondió”, explica.

El próximo reto será medir fuerzas con el Caudal, un duelo que, en su opinión, marcará el verdadero nivel del equipo: “Ahora vienen partidos grandes y ahí veremos dónde podemos estar. Lo que sí sé es que el grupo está muy enchufado y tenemos un vestuario de diez”.

Regreso a casa para ser decisivo

Tras su paso por el Llanera, el delantero ha regresado al club en el que se formó y lo ha hecho con un papel protagonista. “Con lo que tengo ya no puedo pedirle más a la vida”, reconoce.

En Siero lo volvió a demostrar. Y L’Entregu, que sigue en lo más alto, sabe que tiene en Leyder un seguro de vida en el área.