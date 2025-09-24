El Avilés y Javi Rozada, a juicio: aquí, todas las claves

La historia entre el Avilés y Javi Rozada finalizará en los juzgados. El técnico ovetense ha decidido demandar al club blanquiazul tras no llegar a un acuerdo sobre la cuantía de su indemnización por el despido ocurrido el 12 de agosto. Además, el entrenador reclama la prima de ascenso, que aún no ha cobrado, y parte de su salario de la pasada campaña. Los avilesinos tendrán también que afrontar las demandas de Miguel Méndez, segundo entrenador con Rozada, y de Josín Martínez, central al que despidieron en las primeras semanas de septiembre.

Aunque las partes celebraron tres actos de conciliación para tratar de llegar a un acuerdo, finalmente será un juez el que decida el valor de la indemnización que el Avilés debe pagarle a Javi Rozada, al que le quedaba un año de contrato con el club. Mismo caso pasa con Miguel Méndez y Josín Martínez, con los que tampoco se ha llegado a un pacto para no tener que pasar por los juzgados. Para el ex segundo entrenador blanquiazul ya hay incluso fecha para el juicio.

No han cobrado la prima de ascenso

Las tres partes pedirán ante el juez, además de la indemnización por despido, los dos meses aún no cobrados de lo que va de temporada, julio y agosto. Además, ninguno de los tres ha recibido todavía la prima por conseguir el ascenso a Primera Federación, algo que reclamarán también delante del juez. Por su parte, a Rozada también se le adeuda parte del salario de la pasada campaña.

Cabe recordar lo ocurrido entre Javi Rozada y el Avilés. Tras salvar al club avilesino y llevarlo a Primera Federación, su objetivo desde hace varios años, y tener reuniones durante el principio del verano para asegurar la continuidad del técnico ovetense, que contaba con un año más de contrato, Diego Baeza, presidente del club, decidió despedir al entrenador tras un encontronazo en la Feria de Muestras de Asturias. No era el primero entre el técnico y el presidente.

La explicación de Rozada

"El otro día, en la Feria de Muestras, se vio una escena surrealista. Hicimos un entrenamiento espectacular y, al acabar, fuimos a la Feria. Cuatro años se lleva haciendo y nunca se adelantó la hora del entrenamiento. Nunca. Creo que fallaron los canales de comunicación, a mí me avisa el segundo entrenador de esa cita. Yo llego a la una y cuarto, los jugadores llegan a continuación y se demora. Baeza me da una reprimenda, le pido disculpas y asumo la culpa. También el director general me lo dice. Después de hacernos una foto tuve un intercambio de palabras con el director general y con Baeza, un intercambio fuerte, pero sin faltas de respeto", dijo el técnico..

"Se sabe una parte, no quiero hablar de la otra porque está mi abogado en ello. No es algo grave, sino algo que pasa todos los días en todas las empresas. Toda la relación fue profesional con Baeza, nunca fue personal, no por mi parte. A veces discutimos y buscábamos puntos en común. Nunca hubo problemas personales por mi parte, no sé por él", explicó Javi Rozada en una rueda de prensa tras su despido en plena pretemporada y a 20 días del debut liguero en Primera Federación.