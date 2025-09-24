El Rodiles FS cae con orgullo ante el campeón en la Copa de la Reina

El Rodiles FS no pudo dar la sorpresa en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. El equipo maliayo recibió en Villaviciosa al Futsi Atlético Navalcarnero, vigente campeón de la Primera División, y terminó cediendo por 0-5 en un encuentro en el que la diferencia de categoría acabó pesando.

El técnico local, Guillermo Arribas, reconoció la exigencia del duelo y el mérito de sus jugadoras: “Tuvimos la suerte de recibir al último campeón de la liga española y el nivel fue alto. Intentamos competir, sobre todo en la primera parte, pero nos fuimos 0-2 al descanso en un par de desajustes defensivos”.

Una oportunidad única para el club

A pesar de ir por detrás en el marcador, el Rodiles dispuso de sus opciones: “Sí que tuvimos alguna ocasión, incluso algún golpeo en balón parado. En la segunda parte encajamos muy pronto y, con portera jugadora, generamos ocasiones, pero no se materializó”, explicó Arribas.

Más allá del resultado, el entrenador valoró la eliminatoria como una experiencia enriquecedora: “Nuestra mentalidad es competirlo todo. Obviamente somos conscientes de que estamos en categorías distintas, pero este tipo de partidos son una oportunidad única en el fútbol asturiano”.

El formato copero permitió al Rodiles convocar a 14 jugadoras, lo que abrió la puerta a varias futbolistas del filial: “Pudieron disfrutar de la experiencia también. Es importante que las jugadoras de la casa vayan cogiendo sensaciones de lo que es el alto nivel y que les sirva para seguir desarrollándose”, subrayó.

Mirando ya al inicio de la liga

El Rodiles, que la pasada temporada disputó el playoff de ascenso, afronta ahora el inicio liguero con la intención de dar continuidad al trabajo realizado. “El año pasado se hizo un muy buen trabajo y lo que tengo claro es que no quiero destruir eso, sino darle continuidad. La mayoría de la plantilla se mantiene y la idea es hacer pequeños ajustes”, explicó el técnico.

El próximo compromiso será este sábado a las 18:30 en Villaviciosa frente al Valdecires, un rival directo que ya puso en aprietos al conjunto maliayo en el tramo final de la pasada liga.