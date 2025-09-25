El Alimerka Oviedo Baloncesto, ante el partido más multitudinario de su historia

El Alimerka Oviedo Baloncesto jugará mañana (20.45 horas) el partido más multitudinario en sus 21 años de historia. El equipo que entrena Javi Rodríguez inicia su decimotercera temporada en Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto español, y lo hace en su nueva casa, el reformado Palacio de los Deportes, en el que caben unos 5.500 espectadores. La buena acogida de la campaña de abonados, alcanzando los 2.900 socios, muy cerca del objetivo de los 3.000 que se había marcado la entidad, y la cantidad de entradas despachados, más de 500, hacen prever una asistencia que puede estar en torno a los 4.000 espectadores.

Un Palacio de los Deportes que convence

El escenario, un Palacio de los Deportes que la afición del OCB valora muy positivamente, y el rival, nada menos que el histórico Estudiantes, hacen que el estreno de la temporada 25-26 tenga un atractivo muy especial. El nivel deportivo, con un Alimerka Oviedo que ha dejado muy buenas sensaciones durante la pretemporada y un Estudiantes que cuenta con una plantilla espectacular, con jugadores como el semifinalista del pasado Eurobasket Sasu Salin, empujan aún más para que mañana se viva toda una fiesta del baloncesto en la capital del Principado.

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto en "una de las mejores pistas" de Primera FEB / Irma Collín / LNE

Una pretemporada para ser optimista

El equipo de Oviedo ha completado una pretemporada muy estimable, con victorias ante el San Pablo Burgos (93-77), Alega Cantabria (96-95) y Monbús Obradoiro (74-70), y una ajustada derrota ante el Súper Agropal Palencia (91-97). Un OCB que ha plasmado un juego muy rápido, con muchas posesiones y mucho derroche físico con el que aspira a competir con todos los rivales, incluso con equipos como el propio Estudiantes, que por presupuesto debe estar por encima de ellos en la tabla.

Antonio Lorca

London Johnson, el cierre de la plantilla

En cuanto a la plantilla, el Alimerka Oviedo tuvo que sustituir a Brycen Goodine, que dejó el equipo por motivos personales, por London Johnson, que comenzó a entrenarse con el equipo el lunes y mañana debutará en el Palacio de los Deportes. El base completa una plantilla en la que siguen de la temporada pasada Dan Duscak, Raúl Lobaco, Robert Cosialls y Alonso Faure, y a la que se han sumado Greg Parham, Pablo Longarela, Fede Copes, Calvin Hermanson, Daniil Shelist y Francis Nwaokorie.