El bote mixto PR3, fuera de la lucha por las medallas en el Mundial de remo de China

La participación del Principado en el Mundial de remo que se está disputando en Shanghái (China) fue de las más madrugadoras en participar dentro del combinado nacional. Los dos asturianos, Paco San Martín y Verónica Rodríguez, tomaron parte en el bote paralímpico que disputó la segunda serie clasificatoria del timonel mixto PR3, que no logró clasificarse para la final absoluta y competirá en la Final B, con la séptima plaza como mejor resultado posible.

Una aspiración que no se pudo cumplir

La tripulación del cuatro con timonel mixto PR3, que aspiraba a colarse en la lucha por las medallas, estuvo compuesta, además de por los asturianos Paco San Martín (Remeros del Eo de Vegadeo) y Verónica Rodríguez (Corvera), por el cántabro Saúl Peña (San Pantaleón), la coruñesa Rocío Fraguela (Noia) y la timonela andaluza Leonor García (Club Náutico Sevilla). La Final B se disputará el sábado, a partir de las 7:15 horas.

Descolgados al principio de la prueba

El cuarteto español, quinto en la Copa del Mundo de Varese esta temporada en su único test internacional del año, quedó descolgado rápidamente de sus rivales en una prueba en la que fue cuarto al paso por los distintos puntos de referencia y cruzó la línea de llegada con un tiempo de 8:04.95. Por delante, con casi un minuto de ventaja, Gran Bretaña demostró una vez más su favoritismo al imponerse con 7:06.10, seguida de Italia y Alemania, en lucha cerrada por la segunda plaza (7:26.20 y 7:27.86) y que también estarán en la Final A, transalpinos por puestos y germanos por tiempos.

La otra serie

En la otra serie ganó el cuarteto norteamericano, con Elizabeth Margolin, Annabelle Miller, Maxwell Allemeier, Benjamin Washburne y Emelie Eldracher. Los estadounidenses pararon el crono en 07:23.11, para ser los segundos de entre los finalistas.

Otros resultados del equipo español

Por otra parte, el doble scull masculino no pudo disputar sus semifinales debido a un problema informático de la organización de los Mundiales de Shanghái, por lo que los españoles Jaime Canalejo y Javier García competirán hoy por un puesto en las finales. Además, en la final C, el cuatro sin timonel masculino fue cuarto en su regata y decimosexto en el total de la competición con Jorge Kanabe, Juan Miguel Palomino, Eric Pastor y Pau Sánchez.