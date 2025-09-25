Los intocables de Dani Vidal

Poco a poco se empiezan a perfiles quiénes son las piezas claves de este Avilés. Ya llevamos cuatro jornadas de liga y se empiezan a perfiles los roles en el conjunto blanquiazul, dejando claro que piezas pueden acabar convirtiéndose en intocables para Dani Vidal. Cinco de los veintidós futbolistas que tiene el técnico catalán en plantilla han disputado todos los minutos de lo que llevamos de campaña: Álvaro Fernández, Babin, Adri Gómez, Kevin Bautista y Raúl Hernández. Parece que se está empezando a definir la columna vertebral del equipo.

Más allá del caso de Álvaro Fernández, que al ser el guardameta titular es algo que se considera totalmente normal, llama la atención la apuesta fija por dos nombres, Kevin Bautista y Raúl Hernández. El primero de ellos se está convirtiendo en la brújula del Avilés, siendo el hombre encargado de distribuir la pelota cuando los blanquiazules atacan en estático. Una de las claves que explica su continuidad sobre el terreno de juego es que no solo tiene talento con el balón, si no que aporta una capacidad física muy útil en todos los contextos de juego.

Más sorprende es lo de Raúl Hernández, no por su rendimiento, si no por la gran competencia que tiene Dani Vidal para los puestos de extremo. El catalán ha sacado del once a Quicala, intermitente en estos primeros encuentros, para dar la oportunidad a Isi Ros, pero por ahora no ha tocado al ex del Lugo. A pesar de que el propio Ros anotó un doblete ante Unionistas, el catalán prefirió meter a Raúl Rubio en el campo por el murciano antes que sacar al de Leganés.

Babin sigue demostrando, un año más, que es el gran jerarca de la zaga del Avilés y, por ahora, tiene un nuevo escudero a su lado, Adri Gómez. Esta apuesta viene condicionada por las lesiones en la defensa, con Eze y Julio Rodríguez tocados durante este inicio de campaña, y por la falta de forma de Borja Granero, que parece que ya está listo para salir de inicio. Aunque en el primer encuentro hubo ciertas dudas, ambos se han asentado en el centro de la línea defensiva blanquiazul.