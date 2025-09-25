Oviedo celebra su torneo de esgrima de San Mateo con un homenaje al maestro Luigi Merini

Oviedo un torneo de esgrima, en el marco de las fiestas de San Mateo, en el que se unión tradición, cultura y pasión por este deporte. Lo organizó la Sala de Armas de Oviedo en colaboración con la Federación de Esgrima del Principado de Asturias.

El torneo, en el que se mostró el talento local y regional, también se rindió homenaje al maestro Luigi Merini, que marcó el inicio de la esgrima moderna en España. Merini, de origen italiano, destacaba por su estilo refinado y un enfoque técnico que lo convirtieron en una figura destacada en los primeros años del siglo XX.

Aunque su nombre ha permanecido en relativo anonimato, su influencia se extendió por diversas regiones de España, incluyendo Asturias, donde su legado ha sido recuperado y celebrado por los actuales practicantes de esgrima deportiva.