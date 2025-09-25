"Toda la plantilla está al día, no se debe nada", defiende el Avilés

Entre el despido disciplinario que defiende el Real Avilés para el exentrenador Javi Rozada y el despido improcedente al que alude el extécnico blanquiazul difieren varios miles de euros que Rozada les reclama en una demanda judicial, frente a la defensa sin ambages de la dirección del Real Avilés acerca de que esas cantidades "están muy alejadas de la realidad".

Junto a la del exentrenador están sobre la mesa las demandas de Miguel Méndez, segundo del cuerpo técnico con Rozada, y de Josín Martínez, central al que despidieron en las primeras semanas de septiembre. Si el entrador ovetense incluye en su demanda la reclamación de las primas del ascenso la respuesta que ha obtenido, tanto en las oficinas del club, como para la vía judicial que ahora se dirime, es que esas cantidades no contemplaban al cuerpo técnico.

Además de la indemnización por despido que reclama Rozada, también exige el cobro de los dos meses de lo que va de temporada, julio y agosto. "Trabajó del 15 de julio al 15 de agosto, por lo que no es lógico pedir los dos meses", aclararon desde la dirección del club.

El técnico ovetense ha decidido demandar al club tras no llegar a un acuerdo sobre la cuantía de su indemnización por el despido del 12 de agosto. En el club mantienen que "toda la plantilla y cuerpo técnico de la pasada temporada están al día. No se debe nada".

El ya exentrenador sostiene que, además, dicho cese causó grave perjuicio para su futuro profesional. Los motivos del despido de Rozada no fueron de ámbito deportivo, sino que respondería a un encontronazo entre el presidente, Diego Baeza, y el entrenador ovetense, en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. Baeza acudió en hora a la Feria para el encuentro previsto con los patrocinadores. Sin embargo, Rozada y sus jugadores llegaron más tarde de lo previsto. Este hecho enfadó al presidente, que le recriminó aquel incumplimiento al entrenador.

Salida pactada

Sobre la salida de Miguel Méndez se espera llegar a un acuerdo con la entidad antes de la llegada de un hipotético juicio. Y en el despido de Josín Martínez, en el club consideran que debería haberse arreglado mucho antes. A principios de septiembre se conoció que se daba por cerrado el equipo sin Josín Martínez, quien tras defender la camiseta de equipos como el Cacereño, con el que se enfrentó al Real Madrid, o el San Sebastián de los Reyes, decidió enrolarse en las filas del Avilés en el verano de 2024.

n