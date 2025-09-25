El técnico del Lobas Oviedo Balonmano Femenino, ante el inicio de Liga: "Pelearemos por todo"

El Lobas Globas Atac Oviedo comienza el sábado (20.00 horas, Florida Arena) una nueva temporada en División de Honor Oro. Lo hará en un duelo exigente ante el Schär Colores Zaragoza.

El técnico del equipo ovetense, Manolo Díaz, explicaba ayer cómo ha sido la pretemporada: "Con la ansiedad de todas las pretemporadas de querer empezar". La peor parte, la lesión de la portera Begoña Otero: "Lo más triste de este período".

Pese a ese contratiempo, el entrenador asegura que han hecho "un buen trabajo como para llegar a la primera jornada en condiciones de afrontar el partido. Tenemos muchas ganas de ganarlo". El objetivo del club azul sigue siendo la permanencia, aunque sin renunciar a mirar arriba: "No tenemos una posición obligatoria de objetivo, pero sí que peleamos por todo", añade el técnico.

En cuanto a los refuerzos, alaba su adaptación: "Su actitud es excelente y estamos muy contentos de cómo se acoplaron, tanto en el juego como en el aspecto anímico". El estreno liguero medirá al Lobas contra un Zaragoza cargado de ilusión: "Como todo recién ascendido me imagino que vendrá con toda la ilusión del mundo y eso a veces hace mucho más que la experiencia", advierte el veterano técnico del Lobas.