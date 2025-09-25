El Telecable Gijón de hockey sobre patines se prepara para la Supercopa, primer título en juego

El Telecable se prepara para el partido del sábado, en el que buscará dar un primer paso para sumar el primer título de la temporada. El equipo de Tasha Lee se enfrenta al Palau en las semifinales de la Supercopa de España, torneo que se juega en Lloret de Mar y que reúne a los cuatro mejores equipos de la pasada campaña.

El duelo se jugará a las 11 horas. El Palau fue el primer campeón del torneo en 2021, mientras que el Telecable levantó el trofeo en 2022 y 2023, antes de que el Vila-Sana lo conquistara el pasado año. El Palau, por su parte, llega con una plantilla renovada.

Ha perdido a referentes como Aina Florenza, Elsa Salvañà, Carla Fontdegloria y Mariona Colomer (esta última ahora en el Telecable), pero ha incorporado a la ex del Manlleu Nara López, a la internacional argentina Luchi Maldonado y a varias jóvenes de la cantera.

Además, cuenta con un nuevo inquilino en el banquillo: el ovetense Keko Iglesias, que inicia etapa en el club catalán tras su paso por diferentes clubes. El Telecable viajará a Cataluña por carretera mañana a primera hora de la mañana, acompañado de parte de su afición.