El Alimerka Oviedo Baloncesto abre el telón del Palacio de los Deportes con el mejor estreno posible en Primera FEB

El Alimerka Oviedo Baloncesto hará desde hoy, a las 20.45 horas, lo mismo que ha hecho siempre, pero delante de mucha más gente. El equipo que entrena Javi Rodríguez disputa ante el Movistar Estudiantes el primer partido oficial en su nueva casa, el renovado Palacio de los Deportes, y la expectación que ha levando tanto el nuevo emplazamiento como el proyecto que desde hace 21 años viene desarrollando el club han hecho que se superen casi todas las previsiones de asistencia.

Un récord de asistencia

La entidad roza ya los 3.000 abonados para esta nueva temporada en Primera FEB y la venta de entradas se dirige hacia el millar, por lo que la estimación es la de superar los 4.000 espectadores para un inicio de temporada que, además, tiene al mejor invitado posible. El Movistar Estudiantes, un histórico del baloncesto nacional, es quizás el principal candidato de la categoría para ascender a la Liga ACB. Un plantel en el que destacan jugadores como Sasu Salin, protagonista en la selección finlandesa que alcanzó las semifinales del pasado Eurobasket.

Una plantilla espectacular

Pero más allá del finlandés, el Estudiantes cuenta con la que es quizás la mejor pareja de interiores de la categoría, la que forman Lotanna Nwogbo y Amida Brimah; con un base de la categoría y el historial de Jayson Granger; un internacional por Argentina como Juanpi Vaulet; o un anotador compulsivo como Omar Silverio, por nombrar solo a algunos de una plantilla pensada para regresar a lo más alto.

EN IMÁGENES: Así fue el primer entrenamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto en "una de las mejores pistas" de Primera FEB / Irma Collín / LNE

Un ritmo endiablado

Mucho talento que se encontrará con un OCB descarado, valiente, con una fe absoluta en el estilo que caracteriza a su entrenador, Javi Rodríguez, que comienza su tercera temporada seguida al frente del equipo. En este OCB todos los jugadores tienen grabado a fuego un verbo: correr. Y eso es lo que tratan de hacer cada vez que se hacen con el balón. Posesiones cortas y mucho ritmo en ataque. Y para frenar al rival, una defensa de cambios, muy intensa, física y buscando siempre provocar el error del contrario.

También el OCB tiene talento

Todo ello sirve de poco si no se cuenta con talento y este Alimerka Oviedo lo tiene. Y mucho. Aunque la plantilla tenga en un principio menos caché que la del Estudiantes, jugadores como Fede Copes, Greg Parham o Calvin Hermanson, tres de los refuerzos para esta nueva campaña, tienen calidad y capacidad para anotar. El último en llegar, London Johnson, con solo una semana de entrenamientos, es todavía una incógnita, pero se espera de él que aporte más variantes al ataque azul.

Los otros refuerzos que ha hecho el equipo de Oviedo para esta temporada (al margen de Pablo Longarela, que está aún recuperándose de una lesión) son para el juego interior. Uno de ellos, Francis Nwaokorie, es un jugador que mide en torno a los 2 metros, pero que tiene un físico que le permite defender con dureza a los pívots rivales. También tiene un estimable tiro de tres. El otro, Daniil Shelist, es un trabajador incansable, un seguro en el rebote que también tiene la capacidad de abrir la cancha gracias a su lanzamiento exterior.

Unas renovaciones fundamentales

Junto a todas estas novedades estarán tres veteranos del equipo, Dan Duscak, Raúl Lobaco y Robert Cosialls, piezas fundamentales en el castillo que ha levantado Javi Rodríguez. Duscak, el base, ejerce de entrenador en la pista; Lobaco, un escolta con un físico que le permite defender a jugadores de diferentes posiciones, capaz también de ser una amenaza anotadora, es otro pilar de este equipo; y Cosialls, que salió con molestias del último partido de pretemporada, es un interior versátil, siempre bien colocado y siempre aportando cosas tanto en defensa como en ataque.

El crecimiento de Alonso Faure

Otro que sigue, aunque llegó cuando se agotaba la pasada temporada, es el pívot Alonso Faure, que acabó a buen nivel la temporada pasada y que en los partidos de preparación de este verano ha demostrado estar en un gran momento de forma. Entre todos tendrán que valerse para frenar a un gallito de la Liga. Lo harán con el espíritu de siempre, el que se viene de Pumarín hasta el Palacio, pero con el calor de más de 4.000 almas.