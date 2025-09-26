El Alimerka Oviedo estrena el Palacio de los Deportes con más de 5.000 espectadores y una derrota ante el Estudiantes (87-101)

Fue una noche mágica la que se vivió este viernes en el Palacio de los Deportes. No faltó nadie. Ni Rubén Rodríguez, el speaker, que llevó en volandas a la afición, a pesar de que el equipo de Oviedo no pudo (87-101) con un Movistar Estudiantes que demostró que esta temporada ha confeccionado una plantilla pensada para el ascenso a la ACB.

Tampoco faltó gente como Adrián, voluntario del club casi desde el principio, que reconocía tener los pelos de punta de ver así el Palacio. Lo que era Pumarín, pequeño, estrecho, un tanto incómodo, donde tantas cosas bonitas le sucedieron al OCB; y lo que es este Palacio, moderno, cómodo y acogedor. Qué deparará este escenario en el futuro con un estreno así, en el que 5.030 espectadores acompañaron un proyecto que está en crecimiento y que dará noches mucho mejores en lo puramente deportivo. Y no a mucho tardar.

El Alimerka Oviedo Baloncesto comenzó el partido mal, como si le hubiera superado un poco la situación en un Palacio de los Deportes prácticamente lleno. Eran muchas las emociones acumuladas en una fecha tan señalada como el estreno de esta temporada en Primera FEB nada menos que ante el Estudiantes. Quizás las ganas de agradar a los más de 5.000 espectadores que se congregaron en ese precioso recinto les paralizaron en unos primeros minutos en los que el equipo no dio pie con bola.

EN IMÁGENES | El Alimerka roza el lleno en su estreno en el palacio de los Deportes / Luisma Murias

Y conceder tanto a un rival como Estudiantes es un suicidio. Nwogbo por dentro y Sasu Salin por fuera anotaron con una facilidad pasmosa y el equipo de Oviedo parecía incapaz de cambiar esa dinámica. Daba la sensación de que les faltaba algo de energía. En solo cuatro minutos, el equipo madrileño había cogido una renta de dieciocho puntos (8-26) que hizo temer lo peor a la parroquia local.

Pero tuvo capacidad de reacción el OCB, liderado por un fantástico Parham, que se fue a los veinte puntos al descanso y que acabó el partido con treinta. Bajo su mando y con un par de triples de Hermanson, el equipo de Oviedo se colocó a solo ocho puntos (21-29) cuando aún quedaba algo mas de un minuto de un primer cuarto de una anotación espectacular, que concluyó con un abultado 25-32 para Estudiantes. Oviedo había parado el primer golpe.

El segundo parcial fue, por parte local, un monólogo de Parham, que hizo de todo y casi todo bien, permitiendo a su equipo sujetar a un Estudiantes que, a las órdenes de Granger, trató de poner calma a un duelo que tenía controlado. Vaya recital que dio Granger, que se llevó una merecida ovación de la grada. La renta al descanso para el conjunto colegial era de diez puntos (45-55). Había partido, pero el Alimerka Oviedo necesitaba algo más, sobre todo evitar que Estudiantes anotara con tanta comodidad.

El problema para el equipo de Oviedo se vio rápidamente en la segunda parte, tras la salida de vestuarios. Y es que para derribar a un rival así, el OCB necesita mucho más en defensa, más actividad, no permitir a Estudiantes sentirse cómodo y anotar con fluidez. Le faltó ese fuego que se vio en algunos partidos de pretemporada y que hacía que pasaran cosas diferentes. Un punto físico que no tuvieron.

En ese toma y daca, sin hacer cosas distintas, sin encontrar el camino para que le entraran dudas a su rival, el partido se mantuvo siempre con una renta por encima de los diez puntos. Le faltó rebote al equipo de Oviedo (ganó Estudiantes por 26-35 en esa faceta), un punto más de agresividad defensiva, quizás fruto de las bajas (no pudieron jugar ni Cosialls ni Jhonson), quizás mérito de un Estudiantes que esta temporada apunta a dominar la competición y que cuenta no solo con un talento espectacular sino con la experiencia acumulada por gente como Granger, Salin o Vaulet.

Quedó es regusto amargo de la derrota, pero pasados unos minutos, a gente como Adrián, siempre en la retaguardia, se le volvieron a poner los pelos de punta. No es para menos. Quién ha visto a este club y quién lo ve ahora en este precioso Palacio. Vendrán días mejores, rivales que den más opciones . Que nadie dude de que este OCB de Javi Rodríguez se dejará todo en la cancha para que esta afición que se ha multiplicado descubra que en Pumarín, es decir, en el Palacio, los milagros existen.