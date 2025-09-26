Benjamín Noval y Samuel Heres entran en escena en el Mundial de ciclismo de Ruanda: todos los detalles de la prueba junior y sub-23

Los aficionados al ciclismo de Asturias tendrán que madrugar hoy para seguir a Benjamín Noval, que lidera a la selección española junior en la prueba en ruta de los Mundiales que se están disputando en Ruanda. El de Laviana, que ya fue undécimo en la contrarreloj, es la principal baza del combinado nacional en una carrera que comienza a las 8:00 horas, con llegada estimada a las 11:15.

Un buen recorrido para Noval

El recorrido consta de 119,3 kilómetros, con 2.435 metros de desnivel acumulado. Los ciclistas tendrán que dar ocho vueltas al circuito local de Kigali, que incluye en cada giro las ascensiones a la Cote de Kimihurura y a la Cote Kigali Golf, de 800 metros al 8,1% de pendiente media. Junto al asturiano, en un principio trabajando para sus intereses, estarán Eñaut Urkaregi, Javier Cubillas, Ibai Villate y Mario Cordero.

Noval, junior de primer año, quiere culminar en Ruanda una temporada espectacular en la que ha llamando la atención del pelotón profesional. De hecho, su talento y resultados le han servido para firmar un contrato con el Ineos Grenadiers, equipos profesional al que se incorporará en 2027, ya que el próximo año, en su segunda temporada junior, seguirá en el equipo asturiano MMR Academy.

Benjamín Noval, exhausto tras la prueba de contrarreloj del Mundial. / RFEC

A continuación, la prueba sub-23

Unos minutos después de que finalice la carrera junior le llegará el turno a la prueba sub-23, donde Asturias estará representada por Samuel Fernández Heres. Tras las grandes actuaciones que ha tenido esta temporada, como su victoria en la Vuelta a Madrid, el seleccionador nacional Pascual Orengo le ha incluido entre los seis participantes del Mundial. La convocatoria sub-23 masculina la completan Iker Gómez, Unai Ramos, Pau Martí, Adrià Pericas y Héctor Álvarez. En este caso, el circuito es de 164,6 kilómetros y la salida está prevista para las 12:00 horas.

Mañana, la élite femenina

La participación asturiana en este Mundial se culminará mañana, a partir de las 12:05 horas, con la actuación de Alicia González en la prueba elite femenina, de 164,6 kilómetros. La ciclista de Viella (Siero), que este año ha competido con el St Michel-Preference Home-Auber93, formará parte de un sexteto que, en un principio, viene a trabajar en favor de Mavi García (Liv Alula Jayco), que capitaneará al equipo español. La balear, de 41 años, ganó una etapa del pasado Tour de Francia. También estarán Mireia Benito (AG Insurance-Soudal Team), Sara Martín (Movistar Team), Ane Santesteban (Laboral Kutxa) y Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa).