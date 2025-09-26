Dani Vidal exige a los árbitros "un mismo listón" y explica el caso Isi Ros: "Como entrenador no tengo que justificar mis decisiones"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó hoy en rueda de prensa al Bilbao Athletic, rival de los blanquiazules este domingo. Además, pidió al colectivo arbitral "un mismo listón" a la hora de corregir o no las jugadas con el videoarbitraje y habló del caso Isi Ros. "Tiene que acatar mis decisiones, lo sabe y eso habla bien de él", aseguró. Estas fueron sus palabras:

La actuación arbitral ante Unionistas y una posible queja

“Desconozco si el club ha hecho algo al respecto. Estoy molesto por la repetición del penalti, incluso a mí me entraron dudas de si estaba equivocado o no. En la norma de los penaltis hay un vacío legal, pero los árbitros saben que esa norma se interpreta si hay un pie en el suelo se está dentro del área, si está en el aire no. Es algo que habíamos entrenado, como defenderse de un penalti, y para un día que tienes suerte que paras el penalti y te llevas el rechace te hacen repetir la acción. Sé que es difícil arbitrar, pero creo que fue un error técnico que ojalá no se vuelva a repetir”.

Su sentir con el videoarbitraje

“Creo que es algo que todavía le estamos cogiendo el punto todos. Una de las cosas que nos remarcaron en la charla sobre arbitraje previa es que tendrían que ver de manera muy clara que nos hemos equivocado, porque en caso de duda mantendrían la decisión. Tras el partido contra el Lugo pensaba que el listón estaría muy alto para que cambien algo. En cambio, contra Unionistas me fui con una sensación totalmente contrario, en caso de duda se cambió de decisión dos veces, a la hora de pitar el penalti y para repetir. Estoy un pelín desconcertado, lo que sí me gustaría es que se siguiese un mismo listón".

La gestión del cambio de Isi Ros

“Como entrenador no tengo que justificar mis decisiones, hay días en los que acierto y otros que no. Los cambios siempre son sensibles, si el partido hubiese acabado con el 0-2 no hubiesen tenido repercusión, pero si te remontan parecen que fueron malísimos. Los dos primeros cambios fueron los mismos que contra Osasuna B, buscando el mismo objetivo. Hablé con Isi tras el partido y él me reconoció que se equivocó en la reacción. Tiene que acatar mis decisiones, lo sabe y eso habla bien de él”.

El partido ante el filial del Athletic

“Tenemos que ser capaces de minimizar nuestros errores, que están ya muy detectados. El otro día nos sacaron rápido de banda y bajamos el nivel de atención. Ellos mismos dicen que están dolidos por tirar el trabajo de toda una semana. Ahora viene un filial de muchísimo nivel, que la pasada campaña hicieron una segunda vuelta espectacular. No tengo que descubrir a la cantera del Athletic, cada año suben jugadores al primer equipo que cuentan con minutos. Es un equipo con mucho dinamismo en el juego, con un nivel técnico muy alto. Sabemos que nuestra fase defensiva marcara el devenir del encuentro, para que no se sientan cómodos. Debemos tener personalidad con balón, saber como jugarles porque es un equipo que presiona mucho y bien".

La defensa del Avilés

"Ante Unionistas fue la primera convocatoria para Julio Rodríguez, a nivel condicional no estaba para salir como titular. El tema de Campabadal en el lateral izquierdo era porque venía dando un buen rendimiento y creo que, cuando las cosas bien, no hay que cambiar muchos jugadores cada semana, solo si por un tema del plan de partido. Llevamos poco tiempo con el equipo, intentamos ir creciendo y dando pasos adelante a través de una estructura. Veníamos de dos porterías a cero, de tener buenas sensaciones defensivas y, aunque durante el año habrá cambios, queríamos tener una línea continuista”.

Las estrellas del Bilbao Athletic

“Tienen jugadores de muchísimo nivel. Ibai Sanz e Ibon Sánchez, que ya estuvieron la temporada pasada, o Buján o Adrián Pérez son jugadores que te llaman la atención y son muy vistosos. Tiene laterales con recorrido, físicos y gente con experiencia en la categoría. Es una plantilla con muchísimo nivel, pero tenemos que centrarnos en nosotros, saber que tenemos un rival difícil delante y que lo individual será importante ante equipos así".

El filial rojiblanco, con solo un gol encajado en lo que va de temporada

"Cuando te enfrentas a equipos como el filial del Athletic, que tienen tanto balón y son presionantes, muchas veces llevan pocos goles porque le llegan poco. Son un equipo que trata de someterte con balón y que cuando lo pierden presionan muy alto, te hacen jugar lejos de su portería, por lo que cuesta meterles mano, pero tenemos nuestros argumentos para hacerlo".

Cierta preocupación por las desconexiones del equipo

“Si se siguen repitiendo sería algo que, evidentemente, me preocuparía. Hay que destacar que hemos sido capaces de enlazar una buena segunda parte ante la Ponferradina con el encuentro ante el Lugo y Osasuna B, además de los primeros sesenta minutos ante Unionistas. Tenemos detectados los errores del otro día, los jugadores son conscientes de ello”.

El posible acompañante de Babin

“Adri Gómez ha tenido un golpe fuerte, pero va a estar disponible, aunque tendrá que jugar con máscara. Borja Granero ya lleva un mes de competición y ahora, si no juega como titular, será una decisión únicamente mía”.