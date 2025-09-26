Empanada y remontada en la gestión caótica del VAR de los humildes

Perder tras desparramar una ventaja de dos goles es tan poco habitual que el Real Avilés Industrial solo había sufrido leñazo semejante cuatro veces en sus 42 años de vida. El fan blanquiazul llevaba más de tres lustros sin lamentar algo que se revivió en Salamanca, en el inédito Reina Sofía, 254º. escenario con presencia oficial industrialista. El quinto caso se sustentó entre la pérdida de concentración –coloquialmente conocida como empanada mental– en el momento de defender un saque de banda y la caótica gestión de la justicia efeuvesiana, o del FVS, siglas de la ramificación humilde del VAR.

Desde el instante de la jugada fatídica, el penalti de Kevin Bautista a Ramiro Mayor, hasta la ejecución definitiva del mismo, pasaron la friolera de 10 minutos y 50 segundos, demostración inequívoca de que ni esa eternidad es suficiente para que del soporte de vídeo salga la verdad de las cosas.

Si no se interpreta el reglamento de nada servirá la herramienta, y ahí estriba el problema de Fernando Bueno Prieto, colegiado madrileño, inconsecuente con su primer apellido. El hombre parecía tan obsesionado con justificar la repetición del penalti que acabó señalizando lo que no vio. Las imágenes demuestran que, mientras Álvaro Fernández estaba bien posicionado sobre línea de gol, Berto Cayarga y Adri Gómez, suspendidos en el aire, no pisaban el área en el instante del golpeo.

Así define la International Board, en su Glosario de términos futbolísticos, el concepto Posición de Reanudación en el lanzamiento de penalti: "Ubicación de un jugador en el momento de la reanudación marcada por la posición de los pies o de la parte del cuerpo en contacto con el suelo".

A todo esto, al colegiado también se le traspapeló el tiempo de prolongación. Después de los casi 11 minutos perdidos exclusivamente en la acción del penalti, añadía 12 y medio, sin tener en cuenta las tres "ventanas" de cambios locales y dos visitantes, todas en la 2ª. parte, más el tiempo invertido en la revisión preceptiva de los cinco goles.

El caso es que el peso de la empanada de unos y las incompetencias de otros fue superior al del magnífico doblete de Isi Ros, lo que provocó un transcurrir de marcador idéntico al de los cuatro precedentes que marcan derrotas industrialistas tras disponer de doble ventaja en el marcador. El primero, y único que se sitúa en casa, se remonta al 4 de enero de 1998, cuando el Rayo Majadahonda remontaba los dos goles que Luis Castro anotaba de cabeza en la primera media hora.

Aquel día, la grada del Muro de Zaro aireaba con pancartas su reproche por la intención que la secretaría técnica tenía de finiquitar a Joaquín Alonso, máximo exponente en partidos y goles con la zamarra blanquiazul.

Los dos siguientes casos datan de una misma temporada, 2007-2008. Por entonces, Pole González hacía lo que podía con un plantel descapitalizado, vagante por las medianías de 3ª., bajo un ambiente irrespirable en el seno del club. Con goles de Héctor Quintanilla y Radamés Hurlé, estaba solventando bien la visita al Universidad Oviedo, pero todo se iba por la borda en los últimos cinco minutos. Y lo mismo pasaría en Langreo, durante un partido troceado en dos fechas por grave lesión del local Ginés Rodríguez.

El último precedente sucedía en el desaparecido escenario de Los Tarronales, donde el entrenador, Paco Fernández, se echaba las manos a la cabeza tras ver cómo el Cudillero remontaba en 14 minutos los dos goles iniciales de Juanma Marqués y el equipo, a falta de ocho jornadas, se desplomaba por primera vez en su historia hasta los puestos de descenso directo a Regional Preferente.

Volvió a suceder en la capital charra y ni el lamentable entrometer efeuvesiano mitiga el disgusto. Como gran ciudad universitaria que es, no hay mejor sitio que Salamanca para aprender la lección. n