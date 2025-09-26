El gran día del baloncesto en Oviedo: el Alimerka roza el lleno en su estreno en el Palacio
El "speaker" del club, Rubén Rodríguez, da a bienvenida "a la nueva casa del OCB"
La Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo dio la bienvenida al nuevo Palacio de los Deportes de la ciudad y junto a la afición del Alimerka Oviedo Baloncesto, todos en pie, cantaron el himno regional, el "Asturias, patria querida", en lo que fue el punto de partida a una fiesta del baloncesto regional.
Muy bonito el gesto del club, rindiendo un merecido homenaje al Cibeles, equipo de hockey sobre patines que consiguió ganar la Copa del Rey en este mismo recinto, en el que ahora el OCB compite en Primera FEB. La plantilla de ese equipo estuvo presente.
Tras todos los actos dio comienzo el partido ente el OCB y el Estudiantes, con más de 4.000 espectadores en la grada de este Palacio que tomó el relevo del fortín de Pumarín.
