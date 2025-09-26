Así es la nueva camiseta del Alimerka Oviedo Baloncesto: una marca popular y dos tonos azules

El Alimerka Oviedo Baloncesto presentó este jueves la nueva equipación, de marca Adidas, con la que va a disputar la temporada que comienza este viernes (20.45) ante el Estudiantes en el Palacio de los Deportes. Lo hizo vistiendo a los jugadores del primer equipo Pablo Longarela, Fede Copes, Alonso Faure, Robert Cosialls y Raúl Lobaco, a los que llevó a la plaza de la Catedral de Oviedo. La primera equipación, de azul oscuro, y la segunda, de azul celeste. Así jugará esta campaña el equipo carbayón en Primera FEB.