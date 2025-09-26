Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pulgar, jugador del Confía Oviedo: "Estamos seguros de lo que estamos construyendo"

Dos partidos de buenas sensaciones pero resumidos en un empate y una derrota confieren más importancia al encuentro que mañana disputa en Vallobín el Confía Base Oviedo ante el Attica 21 Hotels OAR Couruña, a partir de las 18.30 horas. Es la hora de transformar el buen juego en triunfos. "Pese al resultado del primer desplazamiento de la temporada a Benidorm ((28-22), estamos contentos con la labor del equipo, seguros de lo que estamos construyendo", apunta David Pulgar, primera línea del equipo azul. El jugador del Base apunta que "fue un resultado abultado para lo que fue el partido. Nos fuimos ganando al descanso, pero en la segunda parte sí que notamos más la roja a Mikel y los primeras líneas llegamos más justos por tener menos rotación". Respecto a su adaptación a una categoría que es nueva para él, la División de Honor Plata, apunta que "el primer día empecé con muchos nervios. Condicionado por el rival (el San Pablo Burgos), un equipo de los mejores de la categoría, con el pabellón a reventar… pero el otro día sí que conseguí soltarme un poco más e ir adaptándome a la categoría".

