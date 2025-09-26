Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cómo ha sido la caída que ha dejado a Benjamín Noval sin medalla en el Mundial junior?: el ciclista asturiano lo explica

El de Laviana llegó al final de la prueba con unas piernas excepcionales

Benjamín Noval durante la prueba en ruta junior del Mundial de ciclismo de Ruanda

Benjamín Noval durante la prueba en ruta junior del Mundial de ciclismo de Ruanda / RFEC

Antonio Lorca

Roberto Menéndez

Oviedo

"Vale más no pensarlo". Con lágrimas en el rostro, el asturiano Benjamín Noval explicaba en un vídeo distribuido por la Federación Española de Ciclismo lo que pasó a unos pocos kilómetros de la meta del Mundial junior de ciclismo en ruta de Ruanda. El de Laviana iba como un avión, rodando a toda velocidad en persecución de Harry Hudson, ciclista británico que se colgó la medalla de oro. La retransmisión cambió de imagen y en la siguiente secuencia se vio a Noval en el suelo, no pudiendo acabar la carrera.

Benjamín Noval, exhausto tras la prueba de contrarreloj del Mundial. FBMD0a000a13040000e6b00000e33601000e4d0100aa6e0100e99201000c390200895902000e790200b29e020014990300

Benjamín Noval, exhausto tras la prueba de contrarreloj del Mundial. / RFEC

Noval explica lo sucedido

Más tarde, en el vídeo mencionado, Noval, muy triste, explicó lo sucedido: "Iba de cara al final, en una curva de derechas miré para atrás para que me diese el relevo un compañero francés, me fui a la izquierda y me fui contra las vallas". Lo que más fastidió al de Laviana fue que estaba teniendo muy buenas sensaciones en ese momento decisivo de la carrera: "Tenía muy buenas sensaciones, sobre todo al final, vale más no pensarlo, intentar recuperar lo antes posible y a ver qué me dicen en el hospital".

Buena actuación de Javier Cubillas

A pesar de todo, de la mala fortuna que dejó sin medalla a Noval, el asturiano volvió a exhibirse y a demostrar el potencial que tiene como ciclista. Lo hizo en una muy buena actuación de la selección española, que lideraba el propio Noval, con un Javier Cubillas que estuvo también delante en el tramo final y que concluyó en decimoquinta posición. Desde luego, todo pintaba a que Noval iba a acabar entre los primeros y solo faltaba saber el color de la medalla, si sería capaz de recortar la distancia que le separaba del ciclista británico.

Un recorrido ideal para el de Laviana

El recorrido constaba de 119,3 kilómetros, con 2.435 metros de desnivel acumulado, algo que se adaptaba muy bien a las características de Noval, que fue undécimo en la prueba contrarreloj de este mismo MundialLos ciclistas junior dieron ocho vueltas al circuito local de Kigali, que incluyó en cada giro las ascensiones a la Cote de Kimihurura y a la Cote Kigali Golf, de 800 metros al 8,1% de pendiente media. Junto al asturiano y a Javier Cubillas estuvieron Eñaut Urkaregi, Ibai Villate y Mario Cordero.

El podio del Mundial, ganado por el británico Harry Hudson, el francés Johan Blanc, plata, y el polaco Jan Michal Jackowiak.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
  2. Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
  3. Fabada y el queso más caro del mundo: esto es lo que comieron las directivas del Oviedo y del Barça (juntos) antes del partido en el Tartiere
  4. Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: 'Soy feliz trabajando la tierra
  5. Los vecinos de Ondes, en Belmonte, asustados por un enorme oso que merodea por el pueblo: 'Tenemos miedo
  6. EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona
  7. Una larga espera, locura desatada, lágrimas y una felicitación muy especial: así fue la llegada del Barcelona a Asturias
  8. Uno de los acusados de estafar 14.750 euros a una señora de Gijón evita la expulsión del territorio nacional

La Guardia Civil de Asturias detiene a una persona por delito contra la salud pública cuando intentaba introducir cocaína

La Guardia Civil de Asturias detiene a una persona por delito contra la salud pública cuando intentaba introducir cocaína

Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo

Uno de los cantantes más famosos de Asturias será nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo

La cita ganadera que no te puedes perder este domingo en el alto de La Garganta

La cita ganadera que no te puedes perder este domingo en el alto de La Garganta

Esta es la fórmula de éxito que aplica Salas para sacar adelante pequeñas obras en los pueblos

Esta es la fórmula de éxito que aplica Salas para sacar adelante pequeñas obras en los pueblos

Amigos de Cudillero pone fecha a su Fiesta Literaria de la Mar con Juan Antonio Alonso Resalt como protagonista

Amigos de Cudillero pone fecha a su Fiesta Literaria de la Mar con Juan Antonio Alonso Resalt como protagonista

El Teatro Campoamor y la fuente de la plaza de la Cruz Roja se iluminarán para celebrar el Día Internacional de la Concienciación sobre el Trastorno Específico del Lenguaje

El Teatro Campoamor y la fuente de la plaza de la Cruz Roja se iluminarán para celebrar el Día Internacional de la Concienciación sobre el Trastorno Específico del Lenguaje

Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína

Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína

Antonio Roble, artista de Villaviciosa que será homenajeado en el Certamen Nacional de Pintura: "Intento ser más artista que pintor"

Antonio Roble, artista de Villaviciosa que será homenajeado en el Certamen Nacional de Pintura: "Intento ser más artista que pintor"
Tracking Pixel Contents