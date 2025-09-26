¿Cómo ha sido la caída que ha dejado a Benjamín Noval sin medalla en el Mundial junior?: el ciclista asturiano lo explica

"Vale más no pensarlo". Con lágrimas en el rostro, el asturiano Benjamín Noval explicaba en un vídeo distribuido por la Federación Española de Ciclismo lo que pasó a unos pocos kilómetros de la meta del Mundial junior de ciclismo en ruta de Ruanda. El de Laviana iba como un avión, rodando a toda velocidad en persecución de Harry Hudson, ciclista británico que se colgó la medalla de oro. La retransmisión cambió de imagen y en la siguiente secuencia se vio a Noval en el suelo, no pudiendo acabar la carrera.

Benjamín Noval, exhausto tras la prueba de contrarreloj del Mundial. / RFEC

Noval explica lo sucedido

Más tarde, en el vídeo mencionado, Noval, muy triste, explicó lo sucedido: "Iba de cara al final, en una curva de derechas miré para atrás para que me diese el relevo un compañero francés, me fui a la izquierda y me fui contra las vallas". Lo que más fastidió al de Laviana fue que estaba teniendo muy buenas sensaciones en ese momento decisivo de la carrera: "Tenía muy buenas sensaciones, sobre todo al final, vale más no pensarlo, intentar recuperar lo antes posible y a ver qué me dicen en el hospital".

Buena actuación de Javier Cubillas

A pesar de todo, de la mala fortuna que dejó sin medalla a Noval, el asturiano volvió a exhibirse y a demostrar el potencial que tiene como ciclista. Lo hizo en una muy buena actuación de la selección española, que lideraba el propio Noval, con un Javier Cubillas que estuvo también delante en el tramo final y que concluyó en decimoquinta posición. Desde luego, todo pintaba a que Noval iba a acabar entre los primeros y solo faltaba saber el color de la medalla, si sería capaz de recortar la distancia que le separaba del ciclista británico.

Un recorrido ideal para el de Laviana

El recorrido constaba de 119,3 kilómetros, con 2.435 metros de desnivel acumulado, algo que se adaptaba muy bien a las características de Noval, que fue undécimo en la prueba contrarreloj de este mismo Mundial. Los ciclistas junior dieron ocho vueltas al circuito local de Kigali, que incluyó en cada giro las ascensiones a la Cote de Kimihurura y a la Cote Kigali Golf, de 800 metros al 8,1% de pendiente media. Junto al asturiano y a Javier Cubillas estuvieron Eñaut Urkaregi, Ibai Villate y Mario Cordero.

El podio del Mundial, ganado por el británico Harry Hudson, el francés Johan Blanc, plata, y el polaco Jan Michal Jackowiak.