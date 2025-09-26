El Telecable Gijón de hockey sobre patines, diez horas en autocar y "a por el título" de Supercopa

"Solo hemos podido entrenar cinco días con todas las jugadoras". La frase de Natasha Lee impacta cuando por delante está en juego la Supercopa de España de hockey patines. El escaso margen viene condicionado por la reciente disputa del Campeonato de Europa de selecciones, donde España dominó de la mano de Marta Piquero y Mariona Colomer. No hay excusas para la entrenadora de las gijonesas. Afronta con ambición la disputa del primer trofeo de la temporada. "Vamos sí o sí a por el título de la Supercopa", subraya antes de subirse al autocar (parten a las seis de la mañana de hoy viernes). Por delante, casi diez horas en carretera para cubrir casi 1.000 kilómetros.

"Veremos un equipo atractivo y currante como el que más", subraya una ilusionada Natasha Lee. Atrás queda el difícil adiós a jugadoras capitales como Sara Lolo o Sara Roces. El nuevo Telecable entra en juego. El primer título de la temporada se abre mañana, a partir de las 11.00 horas, con la semifinal que enfrentará a las gijonesas al Palau en el pabellón municipal de Lloret de Mar (Gerona), sede de esta fase final. "Los cuatro equipos de la Supercopa somos los que más cambios han sufrido en sus plantillas (completan la Supercopa Vila-Sana y Fraga). Ellas vienen de ganar el torneo de pretemporada que las enfrentó a Praga y Vila-Sana, por lo que están con confianza. El nuevo Palau se caracteríza porque mantiene la intensidad dentro de un modelo más defensivo", detalla Tasha.

En cuanto a cómo evolucionará su equipo, la gijonesa considera que la llegada de nuevas jugadoras ha supuesto un golpe de aire fresco motivador. "El grupo viene de entrenarse muy bien. Estamos contentas con el trabajo que hemos realizado en los últimos días. Dentro de lo inusual de preparar la competición sin el bloque fuerte, todo el equipo ha respondido muy bien. Las nuevas jugadoras vienen con ilusión y las ideas muy claras", destaca.

Las cuatro jugadoras que participaron en el Campeonato de Europa contaron con un respiro antes de incorporarse a la dinámica del equipo. Lo justo. "Tuvieron tres días de descanso", apunta la entrenadora. Después, Viki Caretta, Marta Piquero, Judith Cobián y Mariona Colomer han demostrado volver "con las pilas cargadas" y la vista puesta en la Supercopa de España. "Nadie puede sustituir a nadie. Ahora nos centramos en aprovechar la calidad de la nuevas jugadoras. Se nota un aumento de intensidad muy grande", advierte Lee. De las incorporaciones, Viki Caretta y Mariona Colomer han sido las últimas en sumarse. Desde agosto ya lleva trabajando con el grupo otra de las caras nuevas, Laia Juan. Juntas cuentan ya las horas para ir, "sí o sí", a por el título.