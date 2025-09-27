El análisis del Bilbao Athletic, el rival de mañana del Avilés: la presión asfixiante, su mejor arma

El Avilés tendrá mañana uno de los huesos más duros de roer de toda Primera Federación. Al Suárez Puerta llega el filial del Athletic Club, una de las canteras más potentes de toda España, y en su plantilla cuenta con varis jugadores que no sería de extrañar que, en un par de años, los estemos viendo en Primera División. Los blanquiazules van a tener que dar el do de pecho, sobre todo a la hora de tener la pelota en los pies, porque si algo caracteriza al equipo athleticzale es una presión tras pérdida asfixiante que puede poner en muchos problemas a la sala de máquinas del Avilés. No por nada son una de las cuatro mejores defensas de toda Primera Federación.

Su esquema

El Bilbao Athletic forma en un 4-2-3-1 muy claro, con Ibai Sanz como referencia arriba e Ibon Sánchez como “10”. Por los costados, los dos extremos, Adrián Pérez y Buján, juegan muy pegados a su mediapunta, lo que llena la frontal del área de hombres. El Avilés debe estar muy pendiente a no dejar ningún rechace ni a ninguno de los rivales sin vigilar, porque los rojiblancos pueden, con facilidad, crear superioridades por dentro y rebasar la zaga blanquiazul. Además, los extremos pueden jugar en ambas bandas.

Su gran arma

Si por algo destaca este Bilbao Athletic, al igual que hace el primer equipo, es por tener una presión tras pérdida asfixiante. Esa es su gran arma y lo que explica que tan solo lleven un gol encajado en dos partidos. Los athleticzale se lanzan a por el poseedor del balón con gran rapidez, tratando de ahogarle para o arrebatarle el balón directamente u obligarle a rifar la pelota, para hacerse con la segunda jugada. Por ello, la salida de balón del Avilés tendrá una importancia mayúscula. Si en algún momento los blanquiazules dudan o no encuentran un pase claro, eso se puede transformar en una ocasión clara de gol para el rival.

El papel de los laterales

Otro de los puntos de peligro que tiene este Bilbao Athletic está en sus laterales. Al caer por dentro los extremos, la responsabilidad de dar amplitud cae en los dos laterales, que muchas veces actúan como carrileros, siendo, además de una opción de pase para los atacantes, capaces de llegar a plantarse en área rival. Será muy importante que tanto Raúl Hernández como Isi Ros hagan un gran despliegue defensivo para seguirles. Ante el Pontevedra, el último encuentro de los athleticzale, Nomayo fue un auténtico puñal y, aunque fue en un disparo desde muy lejos, Irurita fue el encargado de anotar gol.

Seguridad sin pelota

Aunque el Pontevedra tuvieron muchos ratos donde la pelota estaba claramente en el lado gallego, no se vió al Bilbao Athletic sufrir en ningún momento. De hecho, el conjunto pontevedrés tan solo remató una vez entre los tres palos. Gracias a un bloque medio muy compacto, el filial rojiblanco aprieta al equipo rival y, cuando tiene que defender su área, cuenta con dos centrales ganadores de duelos que consiguen apagar muchos fuegos sin apenas sufrir. Tanto Cayarga como el elegido para la punta de ataque tendrá que esmerarse para tratar de romper el muro vasco.