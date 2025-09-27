Los asturianos Verónica Rodríguez y Paco San Martín, séptimos en el campeonato del Mundo de remo

El equipo español de PR3 mixto acabó su participación en el campeonato del Mundo de remo que se está disputando en China con un séptimo puesto que les deja un gran sabor de boca después del varapalo de no lograr la clasificación para la final A y por la tanto de no haber podido luchar por las medallas.

Gran trabajo en la final B

El combinado nacional, del que formaron parte los asturianos Verónica Rodríguez y Paco San Martín, junto a Rocío Fragueira, Saúl Peña y la timonel Leonor García, se impuso en la final B, con un tiempo de 7:44.38, superando a Canadá por dos segundos.

Fuera de la lucha por las medallas

Paco San Martín (Remeros del Eo de Vegadeo) y Verónica Rodríguez (Corvera) compitieron en las eliminatorias el pasado miércoles, en las que acabaron cuartos, fuera de los puestos que clasificaban para la final A.

En esa primera carrera, el cuarteto español, que había sido quinto en la Copa del Mundo de Varese de esta misma temporada, en el que fue su único test internacional del año, quedó descolgado rápidamente de sus rivales en una prueba en la que fue cuarto al paso por los distintos puntos de referencia y cruzó la línea de llegada con un tiempo de 8:04.95.

Gran Bretaña, campeona del Mundo

En la final A, el oro fue para el gran favorito, Gran Bretaña, que ya se impuso en la serie en la que participó España. Por detrás, la plata fue para China y el bronce para Alemania. Cuarto fue Estados Unidos, quinta Italia y sexto Brasil.