El Círculo Gijón salta a pista remozado para el estreno en Segunda FEB

Las puertas del Palacio de los Deportes de Gijón vuelven a abrirse hoy al baloncesto, cuatro meses después de la fase de ascenso con la que abandonó Tercera FEB. El Círculo Gijón presenta en sociedad su nuevo proyecto, con el que espera asentarse en Segunda FEB, en el partido de la Copa España que le mide esta noche (20 horas) al Valladolid.

A priori, hoy pintan bastos para el Círculo. No es solamente que el conjunto pucelano tenga un potencial muy superior, siendo uno de los más firmes candidatos al ascenso, sino que lleva mucho más rodaje que los locales. La cuestión de la plantilla del Círculo es afinar su preparación lo más posible de cara al debut liguero, el primer fin de semana de octubre en la pista del Insolac 87 de Sevilla.

El técnico del Círculo, Nacho Galán, se muestra satisfecho del equipo confeccionado y esperanzado. "Estoy muy contento porque las pequeñas incógnitas que siempre hay apuntan muy bien, los pasos son bastante prometedores".

Los aficionados gijoneses verán, eso sí, un equipo diferente al del pasado curso. Lo explica Galán: "El año pasado era un equipo muy veloz, y este lo será menos. Creo que vamos a tener una defensa dura, consistente, y vamos a tener mucha capacidad anotadora desde la larga distancia. Esas serán nuestras señas de identidad. Igual tenemos menos chispa".

La competición en Segunda FEB se ha dividido en dos grupos y al Círculo le han tocado pesos pesados. "Hay dos descendidos de Primera, Valladolid y Morón, que han montado equipos muy fuertes; igual que Sevilla, que toma el relevo del Betis con una gran presión en la ciudad para que vaya arriba. También el Cáceres, que se quedó a las puertas de subir, y un equipo de nueva creación como el Toledo, un proyecto con mucho dinero detrás. Creo que hay cinco o seis equipos por encima de todos y el resto vamos a estar bastante igualados en cuanto a plantillas y presupuestos, dependerá de lo acertados que estemos entrenadores y jugadores", apunta el entrenador.

El Círculo, después de algún tiempo gacho, cree estar ante la temporada del resurgir baloncestístico gijonés. Galán asegura que la campaña de socios marcha bien, con un cuentagotas ágil, y que se alcanzarán los 800 abonados ante del primer saque inicial.

El bastón de mando en pista lleva el nombre de Guillem Arcos, un canterano del Alicante que tras pasar por Melilla y Castelló, todo ello en Primera FEB, ha decidido bajar una categoría y tomar más protagonismo. El jugador explica: "me encanta competir, pero no soy orgulloso, no me importa lo que piensen los demás ni creo que estar en Segunda FEB sea un fracaso. El verano pintaba largo porque el mercado estaba yendo lento, hablé con Javi (Menéndez), que fue compañero mío en Melilla y en Castellón, me habló muy bien del proyecto y me puso en contacto con Nacho (Galán). Fue colgar con él y a la semana firmamos".

Líder en la pista

El Círculo ha jugado dos partidos, ambos de la Copa España y los dos saldados con derrota, pero Guillem ve una evolución clara: "La verdad es que pinta bien, este último partido me sorprendió para bien el equipo. Creo que es muy importante mantener el bloque con el que has ascendido, además de jugadores en su mayoría nacionales , que es muy importante, más de lo que la gente piensa. Y los refuerzos están muy bien, me gusta la combinación que se ha hecho".

Teniendo en cuenta su curriculum y sus características, Guillem Arcos está llamado a ser el líder del equipo en la pista. El jugador lo confirma: "Nacho me pide un poquito de todo. Desde el punto de vista del juego, asumir el rol de jugador importante, sumar puntos y hacer jugar al resto. Y fuera de la pista, inculcar a los jóvenes que estamos en una liga importante y que o trabajamos todos los días o esto se va a hacer muy largo". Lo que no se va a hacer larga es la espera por la puesta en escena del Círculo: hoy, ante el potente Valladolid.