Claras victorias de Horizonte Atlética y Grupo en los derbis de Primera Nacional de balonmano
El equipo avilesino ganó por 42-27 al Royal Premium y el gijonés por 34-21 al Vetusta
Los dos derbis que incluía la tercera jornada de competición en la Primera Nacional masculina terminaron con contundentes victorias de los equipos de casa. En el polideportivo avilesino de La Magdalena, el Horizonte Atlética se dio un festín ante el Royal Premium gijonés, al que endosó un 42-27. Fue un partido con ligero tono local hasta los primeros minutos de la segunda parte, convertido en un rodillo avilesino a continuación. Juan Puig, con 10 tantos, y César Sánchez, con 7, fueron sus principales ejecutores. Sergio Fernánez, con 6, fue el máximo goleador del Royal Premium.
En el Braulio García, el Grupo se impuso por 34-21 sin miramientos al Auto-Center Principado Vetusta, ante el que abrió brecha en el tramo final de la primera parte y agrandó la herida a continuación. Diego Fernández metió 9 goles para los grupistas y Hugo Rodríguez se fue a los cinco para los ovetenses.
