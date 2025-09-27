"Cohete", sin rivales, gana el Rally Villa de Llanes y ya es líder del Supercampeonato

El praviano José A. Suárez, "Cohete", se impuso en la 48ª edición del Rally Villa de Llanes que ayer noche finalizó en el Oriente de Asturias. Copilotado por Alberto Iglesias y sobre el Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi que dirige Chema Rodríguez, el ahora líder del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) no tuvo rivales.

Dominador absoluto

En el Rally de Llanes, con dos etapas y dos días de competición, el dominador absoluto fue Suárez, que desde la primera cronometrada marcó unas diferencias importantes con sus rivales más directos, el madrileño Pepe López (Hyundai) y el catalán Jan Solans (Toyota). Ambos fueron quedando atrás poco a poco.

Problemas para unos y para otros, unido a una estrategia conservadora, llevaron al vencedor a ir ganando segundos paulatinamente dejando varios scratchs para el gallego Álvaro Muñiz (Citroën C3 Rally2), que incluso acosó al Hyundai i20N Rally2 hasta la última cronometrada.

Cuarta victoria de la temporada

Suárez logró la cuarta victoria de la temporada con una ventaja de 50 segundos sobre López, que subió nuevamente al podio, el quinto de la temporada para el piloto de Hyundai. El podio, a sólo 4 segundos, lo completó el gallego Muñiz, autor de cinco mejores cronos y cuyo coche cedió rendimiento al soltarse una manguera del turbo en el primer paso por el tramo de La Franca-Buelna.

El quinteto de cabeza lo completaron Solans a 1 minuto y 54 segundos del ganador y Unai de la Dehesa (Citroën C3 Rally2) que terminó a solo 1 segundo y 4 décimas de su predecesor. En las monomarcas, victoria de Juan M. Mañá en la Clio Trophy, Adrian Balnco ganador en la Copa Hyundai N20 Rally y Esteban Vallín primero en la Sandero Cup. Finalizaron el rallye 43 equipos de los 57 que tomaron la salida.

Susto de Pol Gómez

El piloto catalán Pol Gómez dio el susto al caer por un terraplén en el tramo de La Tornería. Dio varias vueltas de campana y hubo de ser evacuado, pero sin lesiones de gran importancia.