Una leyenda del baloncesto se rinde al Palacio de los Deportes y a la afición del Alimerka: "Gracias Oviedo"

El Alimerka Oviedo Baloncesto vivió un momento histórico la noche del viernes. El equipo asturiano disputaba su primer partido oficial en el remozado Palacio de los Deportes y estuvo acompañado por más de 5.000 aficionados. Nunca antes este club, cuyos partidos se disputaban en el polideportivo de Pumarín, había jugado ante tanta gente. Y, encima, el rival era de campanillas. Tanto que fue imposible para el conjunto local llevarse la victoria (87-101).

Amor Domínguez

Un clínic en el Palacio

Y en ese Estudiantes que asaltó el Palacio en una noche así de especial destacó un jugador que dio un auténtico clínic. Un base legendario, que ha jugado en algunos de los mejores equipos de Europa, y que demostró que a sus 36 años aún le queda mucho baloncesto y que lo va a usar para intentar devolver al equipo madrileño a la máxima categoría. Se trata nada menos que de Jayson Granger, uruguayo que comenzó su trayectoria en Europa en el filial del Estudiantes después de haberse formado en el Club Atlético Cordón de su país natal. Después jugó en clubes como el Anadolus Efes, Baskonia y Alba de Berlín, entre otros, con los que disputó la Euroliga.

Una actuación memorable, con 21 puntos y 12 asistencias

En Oviedo, Granger no solo anotó 21 puntos y repartió 12 asistencias, sino que se adueñó del partido, poniéndole el ritmo que necesitaba su equipo y encontrando a sus compañeros siempre en las mejores situaciones. Una actuación que no le pasó desapercibida a la grada que abarrotó el Palacio de los Deportes. El público, cuando el partido ya estaba decidido y Toni Ten, técnico del conjunto colegial, sentó a Granger, se levantó y ovacionó a un jugador que honró el estreno de la nueva casa del Oviedo Baloncesto.

Toni Ten también se rinde a la afición de Oviedo

Una ovación de las que quedan en la retina y de las que los jugadores agradecen. Así lo hizo el propio Jayson Granger tras el encuentro, colgando en su cuenta de "x" un vídeo con el momento que acompañó de la siguiente frase: "Gracias Oviedo". También Toni Ten, técnico del Estudiantes, destacó en la rueda de prensa posterior al encuentro el comportamiento del público asturiano, que también aplaudió a Sasu Salin, jugador finlandés que recientemente jugó las semifinales del Eurobasket y que también completó un partidazo en el Palacio.