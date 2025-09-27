Nueva remontada y otro punto del Confía Balonmano Base Oviedo (26-26)

El Confía Base Oviedo hizo otro enorme ejercicio de fe para arañar otro punto, el segundo de la temporada, tras empatar ante el OAR Coruña en un polideportivo de Vallobín que registró una gran entrada. Pudo ser aún mayor el premio para el conjunto azul, que sobre la bocina envió al larguero el disparo que le hubiera dado el triunfo.

Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Raúl Blanco (3), Pablo Granda (5), Emi Franceschetti (3), David Pulgar (1), Mikel Galán (5), Jayro Pérez (2) –siete inicial- Javi Colías, Joaquín Pérez (1), Rubén Menéndez, Hélio Pina, Jorge Ureña, Gonzalo Pulgar, Elián Goux (6), Javi Sanz y Juan Prieto. Attica 21 Hotels OAR Coruña: Mile Mijuskovic, Gabriel Navarro (2), Rubén Sánchez (1), Diego Martínez (1), Álex Malid, Pepe Mora (1), Sergio Torío (2) –siete inicial- Diogo de Freitas (5), Alberto Roldán (3), Alex Chan (8), Beltrán Bedia (2), Juan Carlos Rodríguez (1), Luis María de Goya, Alejandro Conde, Israel Marín y Gael Blanco. Árbitros: Jorge López González y José Luis Hernández. Expulsaron al jugador local Emi Franceschetti en el minuto 58, amonestaron al jugador local Jayro Pérez y al técnico asistente Ricardo Díez; excluyeron a los locales Jayro Pérez y Emi Franceschetti (2) y al visitante Sergio Torío. Marcador cada cinco minutos: 3-2, 6-4, 8-5, 9-9, 10-12, 11-16 (descanso); 13-19, 15-20, 18-21, 22-24, 25-25 y 26-26. Polideportivo de Vallobín: Unos 550 espectadores.

El empate a 26 final puso el broche a un partido que empezó con buenas sensaciones para los locales y que durante muchos minutos pareció perdido. Nadie lo hubiera pensado cuando el técnico del equipo gallego tuvo que pedir tiempo muerto con un 9-5 en contra y el Base sintiéndose muy cómodo en la pista. Pero todo cambió radicalmente, a los locales se les hizo muy pequeña la portería y el OAR fue cogiendo vuelo hasta endosar un parcial de 1-9 que le permitió abrir brecha incluso antes del descanso, al que se llegó con un inesperado 11-16.

El comienzo de la segunda parte no fue halagüeño, y el bloque coruñés se fue hasta de siete goles (13-20) con 23 minutos por jugar. El Confía Base, a tumba abierta, se vio obligado a hacer un esfuerzo gigantesco para recortar diferencias. El equipo local, llevado en volandas por la afición, soñó hasta con el triunfo tras una gran remontada y, como ante el Sinfín.