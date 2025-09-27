El Puerto Vega logra una goleada del copón y está mucho más cerca de ver a un Primera en El Campón

El Puerto Vega está mucho más cerca de cumplir el sueño de jugar la primera ronda de la Copa del Rey ante un equipo de Primera División después de golear (4-0) al Alberite riojano en El Campón. Un partido en el que fue muy superior a su rival. Le falta rematar la faena el próximo sábado en el partido de vuelta que se va a disputar en el campo del conjunto riojano.

La alineación del Puerto Vega, ayer en El Campón. | C. GARCÍA

El Puerto Vega fue superior desde el primero momento y, de hecho, la goleada pudo haber sido más amplia de haber aprovechado el Puerto Vega todas sus ocasiones. Se adelantaron muy rápido, con un gol a los tres minutos de Borja, que transformó una falta al borde del área. A los 25 minutos, Davo amplió esa renta al aprovechar un centro para marcar de cabeza. Unos pocos minutos después, llegó el tercero y el segundo de Borja, en una buena acción individual que culminó con un golazo.

Puerto Vega: Javi Torres; Javi, Álvaro, Mario (Vili, min. 86), Ardura, Paragüero (Rubén, min. 77), Borja (Matheus, min. 80), Davo, Trova (Emilio, min. 77), Pedro (More, min. 86) y Santi. Alberite: Arkaitz Casado; Marcos Medrano, Miguel Valdemoros (Martín Ruiz, min. 37), Luis Zorzano, Roberto Hilera, Miguel González, Omar Vitorica (Víctor González, min. 60), Felipe Ortiz, Marcos García (Unai Aguirre, min. 37), Miguel A. Ortiz (Javier Toyas, min. 77) y Andrés Minut (Adhay, min. 60). Goles: 1-0, min. 3: Borja. 2-0, min. 28: Davo. 3-0, min. 34: Borja. 4-0, min. 79: Davo. Árbitro: Sergio Espasandín Cores (colegio gallego). Expulsó con doble amarilla al local Javi, en el min. 81. Amonestó a Ardura, y a Luis Zorzano, Marcos Medrano, Miguel González, Unai Aguirre y Javier Toyas. El Campón: 800 espectadores. El árbitro paró el partido al termino del primer tiempo durante tres minutos para tranquilizar a un jugador visitante que había recibido un insulto racista de un espectador local.

Tras el descanso, el Puerto Vega siguió dominando aunque el Alberite trató de reaccionar, pero con poca fortuna, siendo su mejor ocasión un tiro al palo que terminó yéndose hacia fuera. Pero fue el Puerto Vega, en el minuto 79, el que logró redondear la goleada. Davo hizo su segundo tanto particular y el cuarto de su equipo de cabeza.

Jugadores y afición celebraron el éxito en un partido tan importante para el Puerto Vega. Todo ello en El Campón, donde se congregó mucha gente y donde estuvieron, además de los patrocinadores del equipo, autoridades como el alcalde de Navia, Ana Isabel Fernández; el presidente de la Federación Asturiana, José Ramón Cuetos Lobo; y el cantante Pipo Prendés, autor del himno del club. Toda una localidad que está más cerca de recibir a un Primera.