El Santa Olaya presenta a los nadadores de Antonio Polo

Más de 180 nadadores participaron ayer en la presentación de la sección de natación del Club Natación Santa Olaya. El tradicional acto, que reúne a los componentes de todos los equipos de la entidad, desde la escuela deportiva hasta la categoría máster, fue también el reflejo del inicio de una temporada de cambio. La presentación de la sección fue a su vez la de Antonio Polo como nuevo director técnico del club gijonés.

La piscina José Luis Sánchez, Josín, reunió a la gran familia de nadadores olayistas con la ilusión de iniciar una temporada llena de retos. Entre ellos, la de un Antonio Polo que conoce bien lo que tiene entre manos. Vinculado al Santa Olaya desde la pasada temporada como entrenador del grupo de velocistas del primer equipo, ahora asume la dirección con el objetivo marcado por Gonzalo González y su junta directiva de dar continuidad al proyecto deportivo. Entre las caras nuevas también está Felipe Sánchez Llanes, nuevo preparador físico.