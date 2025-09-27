Sufrida victoria de Lobas Oviedo Balonmano Femenino en su estreno (23-19)
El equipo carbaýon perdía por 11-13 al descanso ante el Zaragoza
N. L.
Sufrida primera victoria del Lobas Oviedo en la nueva temporada en División de Honor Oro Femenina. El equipo azul, incapaz de superar al Zaragoza en la primera parte, al término de la cual se retiró con desventaja de 11-13, metió una marcha más en la segunda mitad para doblegar la tenaz resistencia del conjunto aragonés. La mala noticia para las locales fue la lesión en el codo de Lucía Méndez, que tuvo que retirarse de la pista en los primeros treinta minutos.
Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández, Lucía Méndez (1), Carmen García-Calvo (4), Marta da Silva (5), Teresa Rodríguez (1), Lisa Chiagozie, Camila Méndez (1) -siete inicial-, Sofía Gull (3), Paula Molano (1), Celia Rojo (2), Paloma Calvo (5), Raquel Álvarez, Blanca Sánchez y Jimena Merino.
Schär Colores Zaragoza: Guadalupe Larralde, Romaysaa Latrache, Dorka Somogyi-Bakos (2), Nora Hernández, Martina Barboza (1), Laura Rodríguez (7), Andrea Rivas (2) -siete inicial-, Martina Tarazona, Mari Luz Bernal, María Torres (2), Lorena Botella (1), Lucía Benedí (1) y June del Campo (3).
Árbitros: Abel Juncal López y Ángel Mateos Alonso (gallegos). Excluyeron a la local Carmen García-Calvo (2) y a las visitantes Laura Rodríguez (2), Romaysaa Latrache, Nora Hernández y Dorka Somogyi-Bakos.
Parciales: 2-3, 5-6, 5-9, 6-9, 7-11, 11-13 (descanso); 12-13, 14-14, 17-15, 17-18, 20-19 y 23-19.
Florida Arena: Unos 400 espectadores.
