El Telecable Gijón de hockey sobre patines se queda corto y cae eliminado en la Supercopa (0-1)

El nuevo Telecable Gijón, reformado esta temporada tras sufrir bajas sensibles, comenzó la temporada con un disgusto. El equipo entrenado por Natasha Lee, pese a realizar un buen partido en líneas generales, cayó (0-1) contra el Generali Palau en las semifinales de la Supercopa, que se celebra en Lloret de Mar. Un gol de Puigdueta mediada la segunda parte, en la única acción en la que la nueva portera del Telecable, Viki Caretta, dejó un resquicio, sirvió para clasificar a las catalanas para la final.

Telecable H.C.: Viki Caretta, Marta Piquero, Nuria Almeida, Mariona Colomer y María Igualada. También jugaron Ana Catarina, Laia Juan, Angy Fernández y Ainara Anido. Generali H.C. Palau: Laura Vicente, Berta Busquets, Laura Puigdueta, Anna Casarramona y Marina Codina. Luchi Maldonado, Mariona Méndez y Ariana Méndez. El gol: 0-1, min.35: Laura Puigdueta. Árbitros: Alberto Pérez y David Cantos. Mostraron tarjeta amarilla a Anna Casarramona, del Palau.

Tasha Lee incluyó en el primer quinteto de la temporada a dos de sus fichajes, la portera italiana Viki Caretta y la internacional con España Mariola Colomer. Junto a ellas, Marta Piquero, Nuria Almeida y María Igualada. Desde el principio, y pese a las alternativas que siempre tiene el hockey sobre patines por la rapidez de las acciones en pista, se pudieron ver las señas de identidad que pretende exhibir el conjunto gijonés: presión alta y verticalidad, tanta que la propia entrenadora tuvo que pedir varias veces paciencia con la bola.

El encuentro se desarrolló de forma igualada, con más minutos de posesión para el Palau pero oportunidades más claras para el equipo asturiano. Faltó pólvora, quizás debido a las bajas esta temporada en ambos equipos de las goleadoras más destacadas de la OK Liga, Aina Florenza por el Palau (fichada por el Vila-Sana) y Sara Roces por el Telecable (incorporada por el Benfica de Lisboa). Marta Piquero, muy activa y en modo líder, tuvo la ocasión más clara de la primera parte, adelantándose a un pase rival para quedarse sola ante Laura Vicente, que empezó a agigantar su sombra. Sin embargo, el periodo acabó con los minutos de mayor agobio por parte del Palau.

El Telecable empezó atrevido la segunda mitad, en la que Nuria Almeida tuvo varias opciones muy claras de adelantar a su equipo. Una de ellas nada más empezar, al encarar en uno contra uno a Laura Vicente, de nuevo inabordable. Y se produjo el tanto local, en una acción detrás de la portería en la que Laura Puigdueta acertó a ganar espacio y colar por debajo de Caretta la bola, que entró mansamente en la portería.

Faltaban muchos minutos y el partido se rompió algo por la necesidad de arriesgar del equipo de Natasha Lee, que estuvo a punto de empatar en una acción parecida a la del tanto catalán. El stick de una ex Telecable, Marta Casarramona, evitó la igualada. Tanto arriesgó el conjunto fabril que la última gran oportunidad fue para el Palau, que forzó una falta directa en la que Luchi Maldonado envió la bola al larguero. Al final, derrota amarga en la primera prueba del nuevo Telecable, con amplio margen de mejora.