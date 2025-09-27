El Telecable, primer asalto a la Supercopa
Las gijonesas abren las semifinales del trofeo en Lloret de Mar frente al Palau
Después de casi mil kilómetros en carretera y un trayecto de diez horas en autocar con "atascos" includios, el Telecable Hockey llegó ayer "con el tiempo justo" a Lloret de Mar, sede de la Supercopa de España de hockey sobre patines. Una parte de la plantilla realizó la prueba de la pista y, el resto, participó en el acto de presentación del evento. Hoy, la bola entra en juego. Las gijonesas abrirán las semifinales, a las 11.00 horas, frente al Palau.
"Todas bien. Estamos preparados", resume Fernando Sierra, director deportivo del Telecable Hockey. El actual campeón de liga acude a Lloret con la ambición de regresar a Gijón con el primer título de la temporada en disputa. Tocará superar, primero, a un Palau que ha protagonizado una notable pretemporada, imponiéndose a sus competidores en Cataluña. Son, nada más y nada menos que Praga y Vila-Sana, quienes hoy, a partir de las 13.00 horas, protagonizarán la segunda semifinal de la Supercopa.
